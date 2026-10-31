Su Burcu Yazgı Coşkun'un Paylaşımındaki Dövme Detayı Aşk İddialarını Yeniden Alevlendirdi!
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Su Burcu Yazgı Coşkun'un son paylaşımında bu kez bütün dikkatler küçücük bir ayrıntıya çevrildi. Oyuncunun araç içinde çektiği videoda görünen bir el, üzerindeki dövme nedeniyle Butrint Imeri ile ilişkilendirildi. Daha önce de adları aşk söylentilerine karışan ikili hakkındaki iddialar yeniden hareketlendi!
Su Burcu Yazgı Coşkun, çocuk yaşta başladığı kariyerinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Adı daha önce de Balkan müziğinin tanınan isimlerinden Butrint Imeri ile anılmıştı.
Bu kez videoda görünen eldeki dövme dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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