Su Burcu Yazgı Coşkun'un Paylaşımındaki Dövme Detayı Aşk İddialarını Yeniden Alevlendirdi!

Coşkun'un Priştine'de araç içinde çektiği videoda, yanında bulunan kişinin eli de kadraja girdi. Balkan basınında yer alan haberlerde, bu eldeki dövmenin Butrint Imeri'nin dövmesine benzediği belirtildi. Böylece oyuncunun yanındaki kişinin ünlü şarkıcı olabileceği öne sürüldü.

İkilinin Instagram'da birbirlerini takip etmesi de bu ayrıntıya eklenince aşk söylentileri yeniden gündeme geldi. Ancak dövme benzerliğine dayanan bu yorum, henüz taraflardan gelen bir ilişki açıklamasıyla doğrulanmış değil.