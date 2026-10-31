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Su Burcu Yazgı Coşkun'un Paylaşımındaki Dövme Detayı Aşk İddialarını Yeniden Alevlendirdi!

Su Burcu Yazgı Coşkun'un Paylaşımındaki Dövme Detayı Aşk İddialarını Yeniden Alevlendirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 14:31
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Su Burcu Yazgı Coşkun'un son paylaşımında bu kez bütün dikkatler küçücük bir ayrıntıya çevrildi. Oyuncunun araç içinde çektiği videoda görünen bir el, üzerindeki dövme nedeniyle Butrint Imeri ile ilişkilendirildi. Daha önce de adları aşk söylentilerine karışan ikili hakkındaki iddialar yeniden hareketlendi!

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Su Burcu Yazgı Coşkun, çocuk yaşta başladığı kariyerinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Su Burcu Yazgı Coşkun, çocuk yaşta başladığı kariyerinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden ve Bizim Hikaye gibi dizilerde rol alan Su Burcu Yazgı Coşkun, asıl çıkışını Kardeşlerim'deki Asiye karakteriyle yakaladı. Ardından Bir Gece Masalı'nda Burak Deniz ile başrolü paylaşan oyuncu, Canfeza karakterine hayat verdi. Projelerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da takip edilen Coşkun, bu kez özel hayatına ilişkin bir detayla gündeme geldi.

Adı daha önce de Balkan müziğinin tanınan isimlerinden Butrint Imeri ile anılmıştı.

Adı daha önce de Balkan müziğinin tanınan isimlerinden Butrint Imeri ile anılmıştı.

Coşkun ile şarkıcı Butrint Imeri'nin birlikte olduğu iddiası daha önce de magazin gündemine taşınmıştı. İkilinin sosyal medya hareketleri ve aynı etkinliklerde bulunmaları, haklarındaki söylentileri beslemişti. Ancak taraflardan ilişkilerinin niteliğini açıkça doğrulayan bir açıklama gelmemişti.

Bu kez videoda görünen eldeki dövme dikkat çekti.

Coşkun'un Priştine'de araç içinde çektiği videoda, yanında bulunan kişinin eli de kadraja girdi. Balkan basınında yer alan haberlerde, bu eldeki dövmenin Butrint Imeri'nin dövmesine benzediği belirtildi. Böylece oyuncunun yanındaki kişinin ünlü şarkıcı olabileceği öne sürüldü.

İkilinin Instagram'da birbirlerini takip etmesi de bu ayrıntıya eklenince aşk söylentileri yeniden gündeme geldi. Ancak dövme benzerliğine dayanan bu yorum, henüz taraflardan gelen bir ilişki açıklamasıyla doğrulanmış değil.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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