Yeşil Mutabakat Kurallarına Göre Şirketler Ne Kadar Hazır?
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Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat planı, şirketlerin üretimden ihracata kadar pek çok alışkanlığını değiştirmeye hazırlanıyor. Artık yalnızca ne ürettiğin değil, üretirken ne kadar karbon salımı yaptığın da önem taşıyor. Peki, şirketler bu yeni düzene ne kadar hazır ve yeşil dönüşüm Türkiye'deki işletmeler için nasıl fırsatlar yaratabilir?
Yeşil Mutabakat tam olarak neyi değiştirecek?
Karbon salımı artık şirketlerin maliyet hesabında!
Fosil yakıtlara dayalı üretim yeniden düşünülüyor.
Yeşil dönüşüm Türkiye ekonomisine ne kazandırabilir?
Yeşil ekonomi büyümeyi de destekleyebilir.
2050 hedefi için yatırım yapmak gerekiyor.
Şirketler yeşil dönüşüme nereden başlamalı?
Yeşil dönüşüme ayak uyduramayan şirketleri ne bekliyor?
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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