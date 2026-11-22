Karbon salımlarını ölçemeyen veya üretim süreçlerini yeni gerekliliklere göre düzenlemeyen işletmeler, özellikle ihracat pazarlarında ek raporlama talepleri, maliyet baskısı ya da müşteri beklentilerini karşılamakta zorlanma riskiyle karşılaşabilir. Ancak bu riskler her sektör ve şirket için aynı düzeyde değil. Avrupa Birliği'nin karbon düzenlemeleri belirli ürün ve sektörleri kapsadığı için şirketlerin öncelikle kendi faaliyet alanlarına ilişkin kuralları incelemesi gerekiyor. Erken hazırlık yapmak, olası maliyetleri önceden görmeye ve yatırım kararlarını daha planlı almaya yardımcı olabilir.