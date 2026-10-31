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Bengü Boşandıktan Sonra Telefon Numarasını Neden Sürekli Değiştirdiğini Anlattı!

Bengü Boşandıktan Sonra Telefon Numarasını Neden Sürekli Değiştirdiğini Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 14:01
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Bengü, İbrahim Selim ile Bu Gece'de boşanmasının ardından hayatında yaptığı bir değişikliği anlattı. Telefon numarasını sürekli değiştirdiğini söyleyen şarkıcı, bunun eski eşiyle ilgili olmadığını özellikle vurguladı. Asıl neden ise özel hayatından dedikodu bekleyen kişilerden uzaklaşmak istemesiydi!

Kaynak: İbrahim Selim ile Bu Gece

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Bengü, yıllardır şarkılarıyla hayatımıza eşlik eden isimlerden biri.

Bengü, yıllardır şarkılarıyla hayatımıza eşlik eden isimlerden biri.

“Korkma Kalbim”, “İki Melek”, “Yaralı” ve “Saygımdan” gibi şarkılarıyla tanıdığımız Bengü, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Konserlerine ve müzik çalışmalarına devam eden şarkıcı, bu kez İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu. Sohbet sırasında evliliğine ve boşanmasının ardından değişen hayatına değinen Bengü, telefon rehberine kadar uzanan açıklamalarıyla dikkat çekti.

Selim Selimoğlu ile altı yıllık evliliği 2024 yılında sona ermişti.

Selim Selimoğlu ile altı yıllık evliliği 2024 yılında sona ermişti.

Bengü, iş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında evlenmişti. Çift, 2019'da kızları Zeynep'i, 2021'de ise oğulları Selim'i kucaklarına almıştı. Bir dönem ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikili, 2024 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Bengü, o dönemde yaptığı açıklamada yaşadıkları fikir ayrılıklarını konuşarak çözemeyeceklerini anladıkları için evliliklerini bitirdiklerini belirtmişti. Çocuklarının anne ve babası olarak aynı sevgi ve özveriyle hayatlarına devam edeceklerini de vurgulamıştı.

İbrahim Selim ile Bu Gece'de anlattı: “Rehberimde 15 kişi vardır.”

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Bengü, boşanmasının ardından telefon numarasını sık sık değiştirdiğini söyledi. Bu kararının evliliğiyle bağlantılı olmadığını özellikle belirten şarkıcı, şöyle konuştu:

“Boşandıktan sonra böyle devamlı değiştirdim yani şeyi, telefon numaramı. Şeyle de alakası yok hani, yanlış anlaşılmasın evliliğimle falan.”

Kendisinden dedikodu duymak isteyen kişilerden uzak durduğunu anlatan Bengü, “15 kişi başımın tacı” diyerek yakın çevresinin oldukça küçük olduğunu belirtti. Rehberindeki isimler arasında iş arkadaşlarının da bulunduğunu söyleyen şarkıcıya İbrahim Selim de konuştuğu insanların sayısının kendisi için de benzer olduğunu belirterek karşılık verdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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