Bengü Boşandıktan Sonra Telefon Numarasını Neden Sürekli Değiştirdiğini Anlattı!

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Bengü, boşanmasının ardından telefon numarasını sık sık değiştirdiğini söyledi. Bu kararının evliliğiyle bağlantılı olmadığını özellikle belirten şarkıcı, şöyle konuştu:

“Boşandıktan sonra böyle devamlı değiştirdim yani şeyi, telefon numaramı. Şeyle de alakası yok hani, yanlış anlaşılmasın evliliğimle falan.”

Kendisinden dedikodu duymak isteyen kişilerden uzak durduğunu anlatan Bengü, “15 kişi başımın tacı” diyerek yakın çevresinin oldukça küçük olduğunu belirtti. Rehberindeki isimler arasında iş arkadaşlarının da bulunduğunu söyleyen şarkıcıya İbrahim Selim de konuştuğu insanların sayısının kendisi için de benzer olduğunu belirterek karşılık verdi.