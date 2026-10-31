Bengü Boşandıktan Sonra Telefon Numarasını Neden Sürekli Değiştirdiğini Anlattı!
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Bengü, İbrahim Selim ile Bu Gece'de boşanmasının ardından hayatında yaptığı bir değişikliği anlattı. Telefon numarasını sürekli değiştirdiğini söyleyen şarkıcı, bunun eski eşiyle ilgili olmadığını özellikle vurguladı. Asıl neden ise özel hayatından dedikodu bekleyen kişilerden uzaklaşmak istemesiydi!
Kaynak: İbrahim Selim ile Bu Gece
Bengü, yıllardır şarkılarıyla hayatımıza eşlik eden isimlerden biri.
Selim Selimoğlu ile altı yıllık evliliği 2024 yılında sona ermişti.
İbrahim Selim ile Bu Gece'de anlattı: “Rehberimde 15 kişi vardır.”
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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