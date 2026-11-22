Gece Elbisesine Neden "Tuvalet" Denir?
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Türkçede 'tuvalet' denince akla önce hela gelse de kelimenin sözlükte 'gece kıyafeti' anlamı da var. Kelime yıkanma, tıraş olma, giyinme ve süslenme işi için de kullanılıyor. Dilimize Fransızca 'toilette' sözcüğünden geçmiş. Onun kökünde ise 'kumaş' anlamına gelen 'toile' duruyor.
Küçük bir kumaş parçası önce omuz örtüsü, sonra giyinme masası oldu
Giyinip süslenme anlamı hem elbiseye hem helaya uzandı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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