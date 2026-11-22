Masadan sonra kelime daha soyut bir anlam kazandı. Özellikle sabahları ya da özel bir gün öncesinde yıkanma, taranma ve giyinme işinin tamamı 'tuvalet' diye anılmaya başladı. Türk Dil Kurumu sözlüğünde de giyinip süslenme anlamının hemen ardından 'gece kıyafeti' anlamı geliyor.

19. ve 20. yüzyılda kelime hayvanların, sokakların, hatta aletlerin temizliği için de kullanıldı. Cerrahlar ameliyattan sonra yapılan temizliğe de bu adı verdi ve tıpta hala böyle kullanılıyor.

Helaya giden yol ise 18. yüzyılın sonunda açıldı. Kelime önce insanların yıkanıp hazırlandığı odaya, 19. yüzyılın sonunda da o odadaki klozete geçti.