Vasistas Diye Bildiğimiz Pencerenin Kelime Kökeni Şaşırttı: Bir Soruya Dayanıyormuş!
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Pencere ya da kapı üstündeki küçük, menteşeli bölmelere verilen vasistas adı, Almanca bir sorudan geliyor. Almanca 'Was ist das?' yani 'Bu nedir?' sorusu Fransızcada vasistas biçimine dönüştü. Fransız Akademisi sözlüğü kelimeyi 1798'de kabul etti ama bilinen en eski kayıt 1760'a uzanıyor. Kelimenin hikayesi X'te Yenal Bilgici'nin paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.
Vasistas, Almanca bir sorunun Fransızcadaki yankısı olarak doğdu.
Kelimenin ilk kaydı 1760'ta, sözlüğe girişi 1798'de.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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