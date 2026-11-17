Vasistas Fransızcada ilk kez 1760'ta Mazarin Düşesi'nin hane harcama defterinde görülüyor. 1770'lerde kömürle ısınmayı anlatan bir kitapta, 1780'de de tavuk kümesi havalandırmasını anlatan bir kitapta yer aldı. Fransız Akademisi kelimeyi 1798'de beşinci baskı sözlüğüne aldı.

Akademi o sözlükte kelimenin kökenini vermedi. 19. yüzyılda sözlük yazarları bu konuda ayrıştı. Brachet kökenin bilinmediğini yazdı, Littré ise Almanca ifadeyi kabul etti.

Bazı sözlükler kelimenin, konuşmak için açılan küçük pencereye şaka olarak verilmiş bir ad olabileceğini de öne sürüyor. Vasistas Fransızcada çatı penceresi anlamında da kullanılıyor.