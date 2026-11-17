Kasım İndirimlerinde Neler Var? 17 Kasım 2026 Günün Fırsatları
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Kasım fırsatları devam ederken 17 Kasım gününün öne çıkan dip fiyatlı ürünlerini ve sepet kampanyalarını tek listede bir araya getirdik. İşte mutfaktan giyime, kozmetikten ev-yaşam ürünlerine kadar günün dikkat çeken indirimleri:
Bu içerik 17.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Crocs Classic unisex terlik 2.994,00 TL yerine %37 indirimle 1.880,24 TL!
Jack & Jones Jacoliver Trunks 5'li erkek boxer seti 1.590,00 TL yerine %38 indirimle 992,35 TL!
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