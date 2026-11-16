Kitaplığına Yeni Eserler Eklemek İsteyenlere Kasım Ayı Kitap Önerileri

Sonbaharın serin akşamlarında sıcacık bir kahve eşliğinde yeni dünyaların kapısını aralamak isteyenler için Kasım ayının en dikkat çeken eserlerini bir araya getirdik. Türk ve dünya edebiyatının klasiklerinden nefes kesen psikolojik gerilimlere, felsefi yolculuklardan ödüllü çağdaş romanlara uzanan seçkimizle okuma listenizi yenilemenin tam zamanı!

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