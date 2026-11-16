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Kitaplığına Yeni Eserler Eklemek İsteyenlere Kasım Ayı Kitap Önerileri

etiket Kitaplığına Yeni Eserler Eklemek İsteyenlere Kasım Ayı Kitap Önerileri

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
16.11.2026 - 13:44
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Sonbaharın serin akşamlarında sıcacık bir kahve eşliğinde yeni dünyaların kapısını aralamak isteyenler için Kasım ayının en dikkat çeken eserlerini bir araya getirdik. Türk ve dünya edebiyatının klasiklerinden nefes kesen psikolojik gerilimlere, felsefi yolculuklardan ödüllü çağdaş romanlara uzanan seçkimizle okuma listenizi yenilemenin tam zamanı!  

Bu içerik 16.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Kalabalık bir ailenin ilk bakışta sıkı örülmüş gibi görünen sırlarını ilmek ilmek çözen sarsıcı bir roman.

Kalabalık bir ailenin ilk bakışta sıkı örülmüş gibi görünen sırlarını ilmek ilmek çözen sarsıcı bir roman.

Şermin Yaşar, her bir aile ferdine ayrı ayrı söz hakkı vererek karakterler konuştukça derinleşen ve okuru içine çeken bir sırlar yumağı örüyor.

Söyleme Bilmesinler - Şermin Yaşar

Felsefe denizinde süzülen, zamanı ve mekânı aşan eğlenceli bir düşünce yolculuğu.

Felsefe denizinde süzülen, zamanı ve mekânı aşan eğlenceli bir düşünce yolculuğu.

Hayatın anlamını arayan Alice'in kendini Fikirler Diyarı'nda bulmasıyla başlayan ve tüm zamanların en büyük düşünürleriyle buluştuğu sürükleyici bir roman.

Alice Fikirler Diyarında - Roger-Pol Droit

İlişkilerdeki öfke dinamiklerini anlamak ve sağlıklı değişimler yaratmak isteyenler için başucu kitabı.

İlişkilerdeki öfke dinamiklerini anlamak ve sağlıklı değişimler yaratmak isteyenler için başucu kitabı.

On yıllık klinik araştırmalara dayanan bu eser, özellikle kadınların öfkeyi güçlü ve bağımsız bir benlik duygusu kazanmak için nasıl dönüştürebileceğini anlatıyor.

Öfke Dansı - Harriet G. Lerner

Anadolu'nun kadim kültürünü modern bir anlatıyla buluşturan, günahlar ve bağışlanma üzerine yükselen bir aşk hikayesi.

Anadolu'nun kadim kültürünü modern bir anlatıyla buluşturan, günahlar ve bağışlanma üzerine yükselen bir aşk hikayesi.

Zülfü Livaneli'nin yeni romanı, rüyasında gördüğü Zühre'nin izinde İstanbul'dan Berlin'e uzanan Ali'nin bilindik aşk hikayelerinin çok ötesindeki yolculuğunu konu alıyor.

Kervankıran - Zülfü Livaneli

Türk edebiyatının ustasından mizahi ve akıcı üslubuyla soluksuz okunan tek polisiye roman.

Türk edebiyatının ustasından mizahi ve akıcı üslubuyla soluksuz okunan tek polisiye roman.

Sarhoş halde eve dönerken düştüğü kuyudan lahanası yerine kesik bir insan başıyla çıkan Nafiz Efendi'nin İstanbul emniyetini alarma geçiren gizemli hikayesi.

Kesik Baş - Hüseyin Rahmi Gürpınar

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1518 yılında Strasbourg'da yaşanan ve tüm şehri esir alan "Dans Vebası"nın çarpıcı hikayesi.

1518 yılında Strasbourg'da yaşanan ve tüm şehri esir alan "Dans Vebası"nın çarpıcı hikayesi.

Açlık ve sefaletin hüküm sürdüğü dönemde bir kadının sokaklarda dans etmeye başlamasıyla yayılan bu sıra dışı toplumsal histeri vakası etkileyici bir dille aktarılıyor.

Dansa Davet - Jean Teulé

Dünyada kadın olmanın anlamını ve yaşam ile ölüm arasındaki ince sınırı sorgulatan unutulmaz bir başyapıt.

Dünyada kadın olmanın anlamını ve yaşam ile ölüm arasındaki ince sınırı sorgulatan unutulmaz bir başyapıt.

Neval El Seddavi, ölüm hücresindeki Mısırlı Firdevs'in kendi ağzından anlattığı sarsıcı yaşam öyküsünü okurla buluşturuyor.

Sıfır Noktasındaki Kadın - Neval El Seddavi

2026 Uluslararası Booker Ödülü Finalisti olan, şiirsel anlatımıyla büyüleyen modern bir masal.

2026 Uluslararası Booker Ödülü Finalisti olan, şiirsel anlatımıyla büyüleyen modern bir masal.

Rene Karabash'ın kaleminden çıkan ve birçok prestijli edebiyat ödülüne layık görülen eser, derinlikli kurgusuyla okuru ilk sayfadan itibaren etkisi altına alıyor.

Geriye Kalan Kadın - Rene Karabash

İç huzuru dışarıda aramak yerine beklentileri sınırlayarak yaşam bilgeliğine ulaşmanın yolları.

İç huzuru dışarıda aramak yerine beklentileri sınırlayarak yaşam bilgeliğine ulaşmanın yolları.

Arthur Schopenhauer, modern çağın 'iyi hisset' vaatlerinin aksine hayatın gerçeklerini kabullenerek sade bir yaşamın erdemini aforizmalarla sunuyor.

Mutlu Olma Sanatı - Arthur Schopenhauer

20. yüzyıl insanının içine düştüğü yabancılaşmayı ve anlam arayışını anlatan dünya klasiği.

20. yüzyıl insanının içine düştüğü yabancılaşmayı ve anlam arayışını anlatan dünya klasiği.

Albert Camus, toplumun istediği kalıplara girmeyi reddeden Meursault'nun kendi çevresiyle olan çatışmasını sade ve sarsıcı bir üslupla ele alıyor.

Yabancı - Albert Camus

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İnsanın kendine ve başkalarının gözündeki yansımalarına dair acı ve mizah dolu bir kimlik sorgulaması.

İnsanın kendine ve başkalarının gözündeki yansımalarına dair acı ve mizah dolu bir kimlik sorgulaması.

Luigi Pirandello, burnunun sağa çarpık olduğunu fark etmesiyle tüm dünyası altüst olan Vitangelo Moscarda'nın başkalarının önyargılarından bağımsız 'bir' kimlik arayışını anlatıyor.

Biri Hiçbiri Binlercesi - Luigi Pirandello

Kilitli bir psikiyatri ünitesinde tek bir geceyi atlatmaya çalışan genç bir tıp öğrencisinin nefes kesen gerilimi.

Kilitli bir psikiyatri ünitesinde tek bir geceyi atlatmaya çalışan genç bir tıp öğrencisinin nefes kesen gerilimi.

Freida McFadden, izole D Koğuşu'nda gece nöbetine kalan Amy'nin hem koğuştaki gizemli olaylarla hem de kendi geçmişiyle yüzleşmesini soluksuz bir tempoyla işliyor.

D Koğuşu - Freida McFadden

Aşk, evlilik ve tutku kavramlarını toplumun acımasız kuralları çerçevesinde ele alan ölümsüz dünya klasiği.

Aşk, evlilik ve tutku kavramlarını toplumun acımasız kuralları çerçevesinde ele alan ölümsüz dünya klasiği.

Lev Tolstoy, 19. yüzyıl Rus toplumunun ikiyüzlülüğü arasında kendi mutluluğunun peşinden giden Anna Karenina'nın trajik öyküsünü derin bir gözlem gücüyle aktarıyor.

Anna Karenina - Lev Nikolayeviç Tolstoy

Kıskançlık girdabında gerçeklik algısını yitiren bir adamın karanlık ruh halini anlatan psikolojik gerilim klasiği.

Kıskançlık girdabında gerçeklik algısını yitiren bir adamın karanlık ruh halini anlatan psikolojik gerilim klasiği.

Mehmet Rauf, karısı Nigâr'ın soğuk tavırlarından şüphelenen Aziz Nihat'ın kendi evini gözetlemesiyle başlayan ve adım adım kâbusa dönüşen iç dünyasını ustalıkla resmediyor.

Kâbus - Mehmet Rauf

Stoacı felsefenin ışığında doğaya uyumlu yaşamanın ve zamanı bilgece kullanmanın zamansız rehberi.

Stoacı felsefenin ışığında doğaya uyumlu yaşamanın ve zamanı bilgece kullanmanın zamansız rehberi.

Seneca, hayatın kısalığından şikayet etmek yerine onu anlamlı kılmanın ve ruhsal dinginliğe ulaşmanın yollarını ilham verici iki metinde bir araya getiriyor.

Mutlu Yaşam Üzerine - Yaşamın Kısalığı Üzerine - Seneca

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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