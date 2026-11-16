Kitaplığına Yeni Eserler Eklemek İsteyenlere Kasım Ayı Kitap Önerileri
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Sonbaharın serin akşamlarında sıcacık bir kahve eşliğinde yeni dünyaların kapısını aralamak isteyenler için Kasım ayının en dikkat çeken eserlerini bir araya getirdik. Türk ve dünya edebiyatının klasiklerinden nefes kesen psikolojik gerilimlere, felsefi yolculuklardan ödüllü çağdaş romanlara uzanan seçkimizle okuma listenizi yenilemenin tam zamanı!
Bu içerik 16.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Kalabalık bir ailenin ilk bakışta sıkı örülmüş gibi görünen sırlarını ilmek ilmek çözen sarsıcı bir roman.
Felsefe denizinde süzülen, zamanı ve mekânı aşan eğlenceli bir düşünce yolculuğu.
İlişkilerdeki öfke dinamiklerini anlamak ve sağlıklı değişimler yaratmak isteyenler için başucu kitabı.
Anadolu'nun kadim kültürünü modern bir anlatıyla buluşturan, günahlar ve bağışlanma üzerine yükselen bir aşk hikayesi.
Türk edebiyatının ustasından mizahi ve akıcı üslubuyla soluksuz okunan tek polisiye roman.
1518 yılında Strasbourg'da yaşanan ve tüm şehri esir alan "Dans Vebası"nın çarpıcı hikayesi.
Dünyada kadın olmanın anlamını ve yaşam ile ölüm arasındaki ince sınırı sorgulatan unutulmaz bir başyapıt.
2026 Uluslararası Booker Ödülü Finalisti olan, şiirsel anlatımıyla büyüleyen modern bir masal.
İç huzuru dışarıda aramak yerine beklentileri sınırlayarak yaşam bilgeliğine ulaşmanın yolları.
20. yüzyıl insanının içine düştüğü yabancılaşmayı ve anlam arayışını anlatan dünya klasiği.
İnsanın kendine ve başkalarının gözündeki yansımalarına dair acı ve mizah dolu bir kimlik sorgulaması.
Kilitli bir psikiyatri ünitesinde tek bir geceyi atlatmaya çalışan genç bir tıp öğrencisinin nefes kesen gerilimi.
Aşk, evlilik ve tutku kavramlarını toplumun acımasız kuralları çerçevesinde ele alan ölümsüz dünya klasiği.
Kıskançlık girdabında gerçeklik algısını yitiren bir adamın karanlık ruh halini anlatan psikolojik gerilim klasiği.
Stoacı felsefenin ışığında doğaya uyumlu yaşamanın ve zamanı bilgece kullanmanın zamansız rehberi.
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