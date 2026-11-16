Kasım İndirimlerinde Neler Var? 16 Kasım 2026 Günün Fırsatları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yeni haftaya markaların dip fiyatları ve sepet kuponlarıyla başlıyoruz! Kozmetikten kahve ekipmanlarına, kışlık botlardan akıllı aydınlatma ürünlerine kadar 16 Kasım gününün öne çıkan indirimlerini tek listede topladık. İşte kaçırılmayacak fırsatlar:
Bu içerik 16.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Fisher-Price Uyku Arkadaşı Su Samuru Gülümseten Kasım'a özel 1.167,06 TL!
Purina Pro Plan küçük ırk yetişkin köpek maması (7 kg) 2.040,00 TL yerine %27 indirimle 1.499,00 TL!
Bialetti Moka Express 1 kişilik espresso cezvesi %40 indirimle 1.085,99 TL!
Philips OneBlade Pro yüz ve vücut tıraş makinesi 2.869,42 TL yerine %25 indirimle 2.156,00 TL!
Asics Court FF 3 Clay Night Energy erkek tenis ayakkabısı 11.999,00 TL yerine %20 indirimle 9.597,20 TL!
Philips Hue Go V2 taşınabilir akıllı LED masa lambası 4.199,00 TL yerine %11 indirimle 3.749,00 TL!
Estée Lauder'da Büyük Kasım Fırsatları: İkonik serum ve fondötenlerde indirim!
Ethiquet'te %50'ye varan Efsane Kasım indirimlerine ek sepette %15 indirim ve sürpriz kuponlar!
VAMOS Relax Fit polo yaka indigo sweatshirt 1.790,00 TL yerine %22 indirimle 1.390,00 TL!
UGG bot ve terlik modellerinde 1.100 TL'ye sepette ek %15 indirim!
Fıstık ezmelerinde '3 Al 2 Öde' kampanyasına ek ONEDİO350 koduyla 1.200 TL'ye 350 TL indirim!
Flormar makyaj ürünlerinde 600 TL'ye sepette ek %15 indirim!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın