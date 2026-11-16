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Kasım İndirimlerinde Neler Var? 16 Kasım 2026 Günün Fırsatları

etiket Kasım İndirimlerinde Neler Var? 16 Kasım 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
16.11.2026 - 11:56
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Yeni haftaya markaların dip fiyatları ve sepet kuponlarıyla başlıyoruz! Kozmetikten kahve ekipmanlarına, kışlık botlardan akıllı aydınlatma ürünlerine kadar 16 Kasım gününün öne çıkan indirimlerini tek listede topladık. İşte kaçırılmayacak fırsatlar:

Bu içerik 16.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Fisher-Price Uyku Arkadaşı Su Samuru Gülümseten Kasım'a özel 1.167,06 TL!

Fisher-Price Uyku Arkadaşı Su Samuru Gülümseten Kasım'a özel 1.167,06 TL!

Nefes alma hareketi, 30 dakikaya kadar rahatlatıcı müzikleri ve yumuşacık ışığıyla yenidoğan bebeklerin huzurla uykuya dalmasını sağlayan taşınabilir ses makinesi avantajlı fiyatıyla listede.

Fisher-Price Uyku Arkadaşı Su Samuru

Purina Pro Plan küçük ırk yetişkin köpek maması (7 kg) 2.040,00 TL yerine %27 indirimle 1.499,00 TL!

Purina Pro Plan küçük ırk yetişkin köpek maması (7 kg) 2.040,00 TL yerine %27 indirimle 1.499,00 TL!

Son 365 günün en düşük fiyatına gerileyen kuzu etli kuru mama, küçük ırk dostlarımızın günlük beslenme ihtiyacını yılın en dip fiyatıyla karşılıyor.

Pro Plan Küçük Irk Yetişkin Köpekler İçin Kuzu Etli Kuru Mama 7 kg

Bialetti Moka Express 1 kişilik espresso cezvesi %40 indirimle 1.085,99 TL!

Bialetti Moka Express 1 kişilik espresso cezvesi %40 indirimle 1.085,99 TL!

Son 60 günün en düşük fiyatıyla satışta olan ikonik İtalyan tasarımı alüminyum moka pot, ocak üzerinde dakikalar içinde gerçek espresso hazırlama keyfi sunuyor.

Bialetti Moka Express Espresso Cezvesi 1 Kişilik Gümüş

Philips OneBlade Pro yüz ve vücut tıraş makinesi 2.869,42 TL yerine %25 indirimle 2.156,00 TL!

Philips OneBlade Pro yüz ve vücut tıraş makinesi 2.869,42 TL yerine %25 indirimle 2.156,00 TL!

Islak ve kuru kullanıma uygun, 12 farklı uzunluk ayarlı tarağı ve 1 yedek bıçağıyla gelen çok yönlü tıraş ve şekillendirme makinesi Gülümseten Kasım fırsatıyla satışta.

Philips OneBlade Pro Yüz & Vücut Tıraş Makinesi QP6542/10

Asics Court FF 3 Clay Night Energy erkek tenis ayakkabısı 11.999,00 TL yerine %20 indirimle 9.597,20 TL!

Asics Court FF 3 Clay Night Energy erkek tenis ayakkabısı 11.999,00 TL yerine %20 indirimle 9.597,20 TL!

Son 365 günün en düşük fiyatına inen profesyonel kort ayakkabısı, üstün zemin tutuşu ve darbe emici taban teknolojisiyle yüksek performans arayan sporcuları bekliyor.

Asics COURT FF 3 CLAY NIGHT ENERGY Erkek Tenis Ayakkabısı

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Philips Hue Go V2 taşınabilir akıllı LED masa lambası 4.199,00 TL yerine %11 indirimle 3.749,00 TL!

Philips Hue Go V2 taşınabilir akıllı LED masa lambası 4.199,00 TL yerine %11 indirimle 3.749,00 TL!

Son 90 günün en düşük fiyatına gerileyen Bluetooth özellikli kablosuz akıllı lamba, milyonlarca renk seçeneğiyle evin her köşesinde istenilen ambiyansı yaratıyor.

Philips Hue GO V2 Taşınabilir Akıllı LED Masa Lambası

Estée Lauder'da Büyük Kasım Fırsatları: İkonik serum ve fondötenlerde indirim!

Estée Lauder'da Büyük Kasım Fırsatları: İkonik serum ve fondötenlerde indirim!

Advanced Night Repair Serum 20 ml 3.290 TL yerine 1.999 TL'ye, Double Wear Stay-in-Place fondöten ise 3.810 TL yerine 2.450 TL'ye inerken; Glimmer parfüm alışverişlerine özel hediyeler ve sınırlı sayıdaki Blockbuster Set fırsatları sunuluyor.

Estée Lauder Büyük Kasım İndirimleri ve Avantajlı Setler

Ethiquet'te %50'ye varan Efsane Kasım indirimlerine ek sepette %15 indirim ve sürpriz kuponlar!

Ethiquet'te %50'ye varan Efsane Kasım indirimlerine ek sepette %15 indirim ve sürpriz kuponlar!

Son 30 günün en düşük fiyatıyla 1.781,42 TL'den sepette 1.514,21 TL'ye gerileyen Brunhilda haki esnek kumaşlı alt-üst takım başta olmak üzere tüm koleksiyonda Efsane Kasım fırsatları yayında.

Ethiquet Efsane Kasım İndirimleri ve Brunhilda Haki Alt-Üst Takım

VAMOS Relax Fit polo yaka indigo sweatshirt 1.790,00 TL yerine %22 indirimle 1.390,00 TL!

VAMOS Relax Fit polo yaka indigo sweatshirt 1.790,00 TL yerine %22 indirimle 1.390,00 TL!

Rahat kesimi, polo yaka detayı ve sezonun trendi indigo rengiyle öne çıkan sweatshirt, Kasım indirimlerine özel avantajlı etiketiyle günlük stile konfor katıyor.

''Onedio10'' koduyla ekstra %10 indirim!

VAMOS Relax Fit Polo Yaka Sweatshirt İndigo

UGG bot ve terlik modellerinde 1.100 TL'ye sepette ek %15 indirim!

UGG bot ve terlik modellerinde 1.100 TL'ye sepette ek %15 indirim!

W Classic Mini botlardan Tazz platform terliklere kadar kış aylarının en sevilen UGG modellerinde mevcut etiket indirimlerinin üzerine sepette ekstra %15 indirim uygulanıyor.

UGG Efsane Kasım Sepette Ek %15 İndirimli Modeller

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Fıstık ezmelerinde '3 Al 2 Öde' kampanyasına ek ONEDİO350 koduyla 1.200 TL'ye 350 TL indirim!

Fıstık ezmelerinde '3 Al 2 Öde' kampanyasına ek ONEDİO350 koduyla 1.200 TL'ye 350 TL indirim!

Doğal ve katkısız fıstık ezmesi çeşitlerinde sepette 3 al 2 öde avantajının yanı sıra ONEDİO350 kodu kullanıldığında 1.200 TL ve üzeri alışverişlerde anında 350 TL ek indirim uygulanıyor.

Seçili Fıstık Ezmesi Çeşitleri ve 3 Al 2 Öde Fırsatı

Flormar makyaj ürünlerinde 600 TL'ye sepette ek %15 indirim!

Flormar makyaj ürünlerinde 600 TL'ye sepette ek %15 indirim!

Rujlardan maskaralara, fondötenlerden ojelere kadar 1.973 farklı Flormar ürününde 600 TL sepet tutarına anında ekstra %15 indirim tanımlanıyor.

Flormar Makyaj ve Kozmetik Koleksiyonu

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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