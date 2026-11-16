Kasım İndirimlerinde Neler Var? 16 Kasım 2026 Günün Fırsatları

Islak ve kuru kullanıma uygun, 12 farklı uzunluk ayarlı tarağı ve 1 yedek bıçağıyla gelen çok yönlü tıraş ve şekillendirme makinesi Gülümseten Kasım fırsatıyla satışta.

Philips OneBlade Pro Yüz & Vücut Tıraş Makinesi QP6542/10