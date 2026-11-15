BİM'e TCL QLED TV Geliyor! 15 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM 15 Kasım 2026 Pazar Aktüel Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM'de bu pazar 2026 kataloğunda TCL QLED televizyondan Insta360 aksiyon kamerasına, Kumtel ısıtıcılardan küçük ev aletlerine ve oyuncaklara kadar birbirinden cazip ürünler var. Bakalım BİM'de bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?

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