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BİM'e TCL QLED TV Geliyor! 15 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e TCL QLED TV Geliyor! 15 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

oinkal
oinkal - Onedio Editörü
15.11.2026 - 11:26
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BİM 15 Kasım 2026 Pazar Aktüel Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM'de bu pazar 2026 kataloğunda TCL QLED televizyondan Insta360 aksiyon kamerasına, Kumtel ısıtıcılardan küçük ev aletlerine ve oyuncaklara kadar birbirinden cazip ürünler var. Bakalım BİM'de bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV 55T61C 27.900 TL

TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV 55T61C 27.900 TL
  • Insta360 X3 Aksiyon Kamerası - 16.990 TL
  • TCL Soundbar S45H (100 W) - 4.500 TL
  • Logitech G203 Kablolu Oyuncu Mouse + Mouse Pad Seti - 999 TL
  • Kumtel Fanlı Konvektör Isıtıcı HC-2948 - 2.290 TL
  • Kumtel 11 Dilim Yağlı Radyatör - 3.250 TL
  • Kumtel Dikey Isıtıcı - 2.190 TL
  • Zenon Mini Quartz Isıtıcı - 749 TL
  • Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı - 1.590 TL
  • Kumtel Fanlı Isıtıcı - 799 TL
  • iMex Kablolu Powerbank 10.000 mAh - 499 TL
  • Polosmart Kablosuz Speaker FS123 - 699 TL
  • Polosmart TWS Kulaklık FS122 - 599 TL
  • Nordica Tüy Toplama Cihazı - 249 TL
  • House Şarj Edilebilir El Feneri HP92 - 399 TL

Heifer Mini Blender / Çay Makinesi 1.990 TL

Heifer Mini Blender / Çay Makinesi 1.990 TL
  • Fakir SM1804B Blender Set - 2.790 TL
  • Kumtel Mikrodalga Fırın - 2.690 TL
  • Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi - 1.890 TL
  • Heifer Profesyonel Saç Kurutma Makinesi - 1.190 TL
  • Altus Buharlı Ütü - 1.490 TL
  • Makyaj Süngeri Temizleme Makinesi - 399 TL
  • Heifer Nostaljik Popcorn Makinesi - 1.690 TL
  • Altus Tartı AL 8080 SB - 490 TL
  • Elektrikli Kirpik Kıvırıcı - 149 TL
  • Kadın Tıraş Makinesi 4'ü 1 Arada - 899 TL
  • Philips 6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti MG3915/15 - 1.390 TL
  • Nordica Şarjlı Diş Fırçası - 429 TL
  • Tüy Alma Makinesi Mini - 349 TL
  • Nano Cam Ayak Törpüsü - 399 TL

TÜBİTAK İlk Okuma Kitapları 39 TL

TÜBİTAK İlk Okuma Kitapları 39 TL
  • Matchbox Tekli Arabalar - 119 TL
  • Büyük Boy Blok Çiçekler - 229 TL
  • Space Puzzle - 79 TL
  • Şarjlı Kumandalı Duman Atan Kamyonet - 599 TL
  • Barbie Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu - 199 TL
  • Barbie Öğretmen Seti - 899 TL
  • Sesli Dönüşen Robot - 349 TL
  • Hot Wheels Monster Truck 1:64 - 279 TL
  • Batman Spor Araba - 239 TL
  • Bob Peluş Ayıcık - 589 TL
  • Mega Kristal Sürpriz Yumurta - 239 TL
  • Dede Bavullu Doktor Seti - 579 TL
  • Işıklı Sesli Refleks Oyunu - 449 TL
  • İlk Arabam - 589 TL
  • Oyuncak Balo Arabası - 429 TL
  • Kutu Oyunu Çeşitleri - 299 TL
  • Oyuncak Çantalı Diş Doktoru - 169 TL
  • Metal Araba Karavanlı - 199 TL
  • Sök Tak İş Makineleri - 119 TL
  • Keçeli Kalemli Boyanabilir Mat - 159 TL
  • Penguen Denge Oyunu - 429 TL
  • Animasyon Balon Seti - 49 TL
  • Ce-Ee Kitaplar - 159 TL
  • Hikaye Kitapları - 59 TL
  • Mum Boyalı Boyama Kitapları - 139 TL
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