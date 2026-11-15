BİM'e TCL QLED TV Geliyor! 15 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
BİM 15 Kasım 2026 Pazar Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM'de bu pazar 2026 kataloğunda TCL QLED televizyondan Insta360 aksiyon kamerasına, Kumtel ısıtıcılardan küçük ev aletlerine ve oyuncaklara kadar birbirinden cazip ürünler var. Bakalım BİM'de bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV 55T61C 27.900 TL
Heifer Mini Blender / Çay Makinesi 1.990 TL
TÜBİTAK İlk Okuma Kitapları 39 TL
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın