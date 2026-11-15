Kasım İndirimlerinde Geçtiğimiz Haftanın En Çok Satan Ürünleri
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Kasım indirimlerinin hız kesmeden devam ettiği bu haftada alışveriş listelerinin zirvesine yerleşen ürünleri sizin için derledik! Kimisi son 365 günün en düşük fiyatına gerilediği için, kimisi ise '3 al 2 öde' ve ek kupon fırsatlarıyla sepetleri doldurduğu için bu hafta yok sattı. İşte haftanın en çok tercih edilen yıldızları:
Bu içerik 15.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Evinin havasını tazelemek isteyenlerin favorisi: Shark Neverchange Hava Temizleyici
Mutfak kategorisinde çok satanlar 1. sırasını kimseye bırakmayan: Philips 5500 Serisi LatteGo Espresso Makinesi
Çok satanlar 1. sırasına yerleşen: Anthony Jackson Trion Kabin Boy Valiz
Son 365 günün en düşük fiyatına gerileyince araç sahiplerinin anında satın aldığı: MATT MCV22 Şarjlı El Süpürgesi
Gülümseten Kasım fırsatıyla 1.000'den fazla satan temizlik kahramanı: Kärcher KST 2 Buharlı Temizlik Makinesi
Geçen ay 6.000 adetten fazla satarak kendi rekorunu kıran: Opalescence Cool Mint Beyazlatıcı Diş Macunu
1.000'den fazla satan kurtarıcı aksesuar: URUCHI Hizalama Aparatlı Ekran Koruyucu
Kitap kategorisinde çok satanlar 1. sırasına yerleşen sürükleyici roman: Cheong Ye – Portakal ve Ekmek Bıçağı
Kasım indirimiyle tam %56 avantaj sunan: Under Armour Tech Runner Erkek Siyah Spor Ayakkabı
Efsane Kasım'da 600 TL'ye sepette ek %15 indirim fırsatıyla öne çıkan: Siveno %100 Doğal Roll-On Deodorant İkili Set
Sepette %50 indirime ek '3 Al 2 Öde' ve onedio10 koduyla %10 indirim birleşince yok satan: PAEN Sezon İndirimi
Kozmetikte 1.500 TL'ye sepette ek %15 indirim avantajıyla çok satan: Bioderma Sensibio Foaming Gel 500 ml
5.500'den fazla kişinin sepetinde yer alan ve 5.000 TL'ye 1.000 TL indirimle kapışılan: adidas Handball Spezial Kahverengi Sneaker
Son 3 günde 1.000 adetten fazla satarak zirveye oturan: GRIMELANGE Basıl %100 Pamuk Oversize Uzun Kollu Tişört
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