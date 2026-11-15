Kasım İndirimlerinde Geçtiğimiz Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Kasım indirimlerinin hız kesmeden devam ettiği bu haftada alışveriş listelerinin zirvesine yerleşen ürünleri sizin için derledik! Kimisi son 365 günün en düşük fiyatına gerilediği için, kimisi ise '3 al 2 öde' ve ek kupon fırsatlarıyla sepetleri doldurduğu için bu hafta yok sattı. İşte haftanın en çok tercih edilen yıldızları:

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