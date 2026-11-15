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Kasım İndirimlerinde Geçtiğimiz Haftanın En Çok Satan Ürünleri

etiket Kasım İndirimlerinde Geçtiğimiz Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
15.11.2026 - 11:51
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Kasım indirimlerinin hız kesmeden devam ettiği bu haftada alışveriş listelerinin zirvesine yerleşen ürünleri sizin için derledik! Kimisi son 365 günün en düşük fiyatına gerilediği için, kimisi ise '3 al 2 öde' ve ek kupon fırsatlarıyla sepetleri doldurduğu için bu hafta yok sattı. İşte haftanın en çok tercih edilen yıldızları:

Bu içerik 15.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Evinin havasını tazelemek isteyenlerin favorisi: Shark Neverchange Hava Temizleyici

Evinin havasını tazelemek isteyenlerin favorisi: Shark Neverchange Hava Temizleyici

5 yıla kadar filtre ömrü, 130 m² geniş etki alanı ve sessiz çalışma moduyla öne çıkan model, hem filtre masrafından kurtarması hem de yüksek performansıyla bu haftanın en çok tercih edilen ev cihazlarından biri oldu.

Shark Neverchange Hava Temizleyici

Mutfak kategorisinde çok satanlar 1. sırasını kimseye bırakmayan: Philips 5500 Serisi LatteGo Espresso Makinesi

Mutfak kategorisinde çok satanlar 1. sırasını kimseye bırakmayan: Philips 5500 Serisi LatteGo Espresso Makinesi

Kahve yağı çözücü tabletiyle birlikte avantajlı set halinde sunulan ve 1.000'den fazla satan tam otomatik makine, evde tek tuşla bol köpüklü latte ve espresso keyfi yaşamak isteyenlerin sepetine girdi.

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi EP5547/90

Çok satanlar 1. sırasına yerleşen: Anthony Jackson Trion Kabin Boy Valiz

Çok satanlar 1. sırasına yerleşen: Anthony Jackson Trion Kabin Boy Valiz

Ultra hafif ABS gövdesi, şık koyu haki rengi ve kabin boy ölçüsüyle seyahat planı yapanların gözdesi olan model, dip fiyat avantajı sayesinde bu hafta sepetlerden düşmedi.

Anthony Jackson Ultra Hafif ABS Valiz TRION Koyu Haki Kabin Boy

Son 365 günün en düşük fiyatına gerileyince araç sahiplerinin anında satın aldığı: MATT MCV22 Şarjlı El Süpürgesi

Son 365 günün en düşük fiyatına gerileyince araç sahiplerinin anında satın aldığı: MATT MCV22 Şarjlı El Süpürgesi

22.000 Pa güçlü vakumu ve pratik Type-C şarj özelliğiyle dikkat çeken kompakt mini süpürge, yılın en düşük etiketini görünce bu haftanın en hızlı tükenen ürünlerinden biri oldu.

MATT MCV22 22.000Pa Güçlü Vakumlu Mini El Süpürgesi

Gülümseten Kasım fırsatıyla 1.000'den fazla satan temizlik kahramanı: Kärcher KST 2 Buharlı Temizlik Makinesi

Gülümseten Kasım fırsatıyla 1.000'den fazla satan temizlik kahramanı: Kärcher KST 2 Buharlı Temizlik Makinesi

3.2 bar buhar gücüyle kimyasal kullanmadan derinlemesine hijyen sunan ve zengin bez setiyle gelen makine, Kasım kampanyasının etkisiyle bu hafta rekor satışa ulaştı.

Kärcher KST 2 + Cloth Set 3.2 Bar Buharlı Temizlik Makinesi

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Geçen ay 6.000 adetten fazla satarak kendi rekorunu kıran: Opalescence Cool Mint Beyazlatıcı Diş Macunu

Geçen ay 6.000 adetten fazla satarak kendi rekorunu kıran: Opalescence Cool Mint Beyazlatıcı Diş Macunu

Gülümseten Kasım indirimine ek sepette %20 tasarruf fırsatıyla sunulan ferah naneli beyazlatıcı diş macunu, çoklu alım kampanyası sayesinde bu hafta da zirvedeki yerini korudu.

Opalescence Beyazlatıcı Diş Macunu Cool Mint 133 g

1.000'den fazla satan kurtarıcı aksesuar: URUCHI Hizalama Aparatlı Ekran Koruyucu

1.000'den fazla satan kurtarıcı aksesuar: URUCHI Hizalama Aparatlı Ekran Koruyucu

iPhone 18 Pro Max ve 17 Pro Max ile tam uyumlu olan ve takılırken toz bırakmayan özel aparatlı cam, hem pratik uygulaması hem de dip fiyatıyla haftanın çok satanlarına girdi.

URUCHI iPhone 18 Pro Max / 17 Pro Max Uyumlu Hizalama Aparatlı Ekran Koruyucu

Kitap kategorisinde çok satanlar 1. sırasına yerleşen sürükleyici roman: Cheong Ye – Portakal ve Ekmek Bıçağı

Kitap kategorisinde çok satanlar 1. sırasına yerleşen sürükleyici roman: Cheong Ye – Portakal ve Ekmek Bıçağı

Etkileyici hikayesi ve okurlardan tam not alan anlatımıyla kısa sürede en çok okunanlar listesinin zirvesine çıkan roman, bu haftanın en çok sipariş edilen kitabı oldu.

Portakal ve Ekmek Bıçağı - Cheong Ye

Kasım indirimiyle tam %56 avantaj sunan: Under Armour Tech Runner Erkek Siyah Spor Ayakkabı

Kasım indirimiyle tam %56 avantaj sunan: Under Armour Tech Runner Erkek Siyah Spor Ayakkabı

7.590,00 TL yerine 3.319,99 TL'ye gerileyen hafif ve nefes alabilen siyah koşu ve yürüyüş ayakkabısı, yarı fiyatının da altına inen etiketiyle bu haftanın en çok ilgi gören spor modeli oldu.

Under Armour Tech Runner Erkek Siyah Spor Ayakkabı

Efsane Kasım'da 600 TL'ye sepette ek %15 indirim fırsatıyla öne çıkan: Siveno %100 Doğal Roll-On Deodorant İkili Set

Efsane Kasım'da 600 TL'ye sepette ek %15 indirim fırsatıyla öne çıkan: Siveno %100 Doğal Roll-On Deodorant İkili Set

Leke bırakmayan bitkisel ve vegan formülüyle 1.500'ü aşkın değerlendirmeden tam not alan ikili avantaj paketi, Efsane Kasım kampanyası sayesinde bu hafta kişisel bakım listelerinin zirvesinde yer aldı.

Siveno %100 Doğal Roll-On Kadın Deodorant 50 ml x 2 Adet

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Sepette %50 indirime ek '3 Al 2 Öde' ve onedio10 koduyla %10 indirim birleşince yok satan: PAEN Sezon İndirimi

Sepette %50 indirime ek '3 Al 2 Öde' ve onedio10 koduyla %10 indirim birleşince yok satan: PAEN Sezon İndirimi

Premium Basic unisex hoodie modellerinden çanta ve aksesuarlara kadar sepette yarı fiyatına inen ürünler, 3 al 2 öde kampanyası ve onedio10 koduyla ekstra %10 indirim avantajı sununca bu haftanın yıldızı oldu.

PAEN Sezon İndirimi ve Unisex Hoodie Koleksiyonu

Kozmetikte 1.500 TL'ye sepette ek %15 indirim avantajıyla çok satan: Bioderma Sensibio Foaming Gel 500 ml

Kozmetikte 1.500 TL'ye sepette ek %15 indirim avantajıyla çok satan: Bioderma Sensibio Foaming Gel 500 ml

Hassas ve normal ciltleri kurutmadan nazikçe arındıran büyük boy yüz temizleme jeli, Kasım sepet indirimiyle birleşince haftanın en çok stoklanan ürünlerinden biri oldu.

Bioderma Sensibio Foaming Gel Micellar Yüz Temizleme Jeli 500 ml

5.500'den fazla kişinin sepetinde yer alan ve 5.000 TL'ye 1.000 TL indirimle kapışılan: adidas Handball Spezial Kahverengi Sneaker

5.500'den fazla kişinin sepetinde yer alan ve 5.000 TL'ye 1.000 TL indirimle kapışılan: adidas Handball Spezial Kahverengi Sneaker

En çok ziyaret edilen sneaker modellerinde 1. sıraya yerleşen süet kahverengi tasarım, sepette anında 1.000 TL indirim avantajı sununca bu haftanın en hızlı satan ayakkabısı oldu.

adidas Handball Spezial Kadın Kahverengi Spor Ayakkabı

Son 3 günde 1.000 adetten fazla satarak zirveye oturan: GRIMELANGE Basıl %100 Pamuk Oversize Uzun Kollu Tişört

Son 3 günde 1.000 adetten fazla satarak zirveye oturan: GRIMELANGE Basıl %100 Pamuk Oversize Uzun Kollu Tişört

Son 14 günün en düşük fiyatına gerileyen ve en çok ziyaret edilen tişörtler arasında 1. sırada yer alan %100 pamuklu beyaz temel parça, kurtarıcı kalıbıyla bu hafta yok sattı.

GRIMELANGE Basıl Kadın %100 Pamuk Oversize Uzun Kollu Beyaz Tişört

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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