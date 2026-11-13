Günün Fırsatı: Zemin Temizliğini Zahmetsiz Hale Getiren Philips OneUp 3000 Serisi Elektrikli Mop İndirimde!
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Klasik kova ve paspas yorgunluğuna son veren, hem hijyenik hem de ultra pratik bir yardımcı arıyorsanız günün fırsatı tam size göre! Amazon'da son 365 günün en düşük fiyatıyla ve piyasadaki en ucuz etiketiyle satışa sunulan Philips OneUp 3000 Serisi Elektrikli Mop (XV3101/01), %24 indirim avantajıyla ev temizliğini baştan yaratıyor. Gelin detaylarına birlikte bakalım.
Bu içerik 13.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Temiz ve kirli suyu birbirinden ayıran yenilikçi sistemiyle zeminleri her zaman temiz suyla siliyor.
360 derece dönebilen menteşeli başlığı ve kablosuz tasarımıyla en dar köşelere bile kolayca ulaşıyor.
Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir özel pedleriyle hem bütçenizi hem de doğayı koruyor.
Uzun ömürlü pili sayesinde tek şarjla tüm evi kesintisiz temizleme imkanı tanıyor.
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