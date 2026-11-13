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Günün Fırsatı: Zemin Temizliğini Zahmetsiz Hale Getiren Philips OneUp 3000 Serisi Elektrikli Mop İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Zemin Temizliğini Zahmetsiz Hale Getiren Philips OneUp 3000 Serisi Elektrikli Mop İndirimde!

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
13.11.2026 - 08:41
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Klasik kova ve paspas yorgunluğuna son veren, hem hijyenik hem de ultra pratik bir yardımcı arıyorsanız günün fırsatı tam size göre! Amazon'da son 365 günün en düşük fiyatıyla ve piyasadaki en ucuz etiketiyle satışa sunulan Philips OneUp 3000 Serisi Elektrikli Mop (XV3101/01), %24 indirim avantajıyla ev temizliğini baştan yaratıyor. Gelin detaylarına birlikte bakalım.

Bu içerik 13.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Temiz ve kirli suyu birbirinden ayıran yenilikçi sistemiyle zeminleri her zaman temiz suyla siliyor.

Temiz ve kirli suyu birbirinden ayıran yenilikçi sistemiyle zeminleri her zaman temiz suyla siliyor.

Klasik paspasların aksine kirli suyu zemine geri yaymadan doğrudan ayrı haznesine hapsediyor ve yüzeye sürekli taze su veriyor.

360 derece dönebilen menteşeli başlığı ve kablosuz tasarımıyla en dar köşelere bile kolayca ulaşıyor.

360 derece dönebilen menteşeli başlığı ve kablosuz tasarımıyla en dar köşelere bile kolayca ulaşıyor.

Kablo karmaşası olmadan evin her odasında özgürce hareket etmenize olanak tanıyan hafif ve ergonomik bir gövdeye sahip. 

Esnek başlığı sayesinde koltuk altları, masa ayakları ve dar geçişler bile eğilip bükülmeden saniyeler içinde temizleniyor.

Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir özel pedleriyle hem bütçenizi hem de doğayı koruyor.

Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir özel pedleriyle hem bütçenizi hem de doğayı koruyor.

Tek kullanımlık bez masrafını ortadan kaldıran dayanıklı mikrofiber pedleri makinede yıkanarak defalarca kullanılabiliyor. 

İnatçı lekeleri ve kurumuş kirleri yüzeyi çizmeden kolayca söküp atarak her kullanımda ilk günkü temizlik performansını sunuyor.

Uzun ömürlü pili sayesinde tek şarjla tüm evi kesintisiz temizleme imkanı tanıyor.

Uzun ömürlü pili sayesinde tek şarjla tüm evi kesintisiz temizleme imkanı tanıyor.

Kompakt dikey formuyla işiniz bittiğinde dolap içinde veya kapı arkasında neredeyse hiç yer kaplamadan saklanabiliyor.

Amazon'da son 365 günün en düşük fiyatı ve piyasadaki en ucuz fiyat avantajıyla 2.999,00 TL'ye inen bu model, ilk mobil alışverişe özel 250 TL ek indirim fırsatıyla sizi bekliyor!

Stoklar tükenmeden buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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