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Günün Fırsatı: Taşınabilir Cam Haznesiyle Mutfaklarda Devrim Yaratan Ninja CRISPi İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Taşınabilir Cam Haznesiyle Mutfaklarda Devrim Yaratan Ninja CRISPi İndirimde!

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
12.11.2026 - 12:12
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Hem pişirme kabı hem servis tabağı hem de saklama kabı olarak kullanılabilen pratik ve şık bir yardımcı arıyorsanız, günün fırsatı tam size göre! Amazon'da son 90 günün en düşük fiyatıyla öne çıkan Ninja CRISPi 4-in-1 Taşınabilir Cam Hazneli Pişirme Sistemi, avantajlı fiyatıyla mutfak tutkunlarını bekliyor. Gelin birlikte bakalım.

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Bu içerik 12.11.2026 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Isıya dayanıklı cam haznesiyle pişirme sürecini her açıdan izlemenizi ve doğrudan servis etmenizi sağlıyor.

Isıya dayanıklı cam haznesiyle pişirme sürecini her açıdan izlemenizi ve doğrudan servis etmenizi sağlıyor.

PFAS ve PTFE içermeyen sağlıklı CleanCrisp cam kaseleri sayesinde yiyeceklerin kızarma derecesini kapağı açmadan kolayca takip edebilirsiniz.

Pişirme bittiğinde ise başlığını çıkarıp sıcak yemeği ekstra tabak kirletmeden doğrudan sofraya koyma konforu sunuyor.

Çıtır kızartma, fırınlama, sıcak tutma ve yeniden çıtırlaştırma olmak üzere 4 farklı fonksiyonu birleştiriyor.

Çıtır kızartma, fırınlama, sıcak tutma ve yeniden çıtırlaştırma olmak üzere 4 farklı fonksiyonu birleştiriyor.

1700W yüksek ısıtma gücüyle az yağlı veya yağsız çıtır tavuklardan sebze garnitürlerine kadar her tarifi dakikalar içinde hazırlıyor. 

Önceki günden kalan yemekleri bile ilk pişmiş tazeliğinde yeniden çıtırlaştırarak mutfakta zaman kazandırıyor.

Özel sızdırmaz kapaklarıyla artan yemekleri doğrudan buzdolabında saklama imkanı tanıyor.

Özel sızdırmaz kapaklarıyla artan yemekleri doğrudan buzdolabında saklama imkanı tanıyor.

Set içerisindeki kapaklı cam kaplar sayesinde pişen yemekleri başka bir kaba aktarmadan doğrudan buzdolabına kaldırabilir veya ofise yanınızda götürebilirsiniz.

Kompakt ve taşınabilir tasarımıyla tezgahlarda yer kaplamadan her yere kolayca taşınıyor.

Kompakt ve taşınabilir tasarımıyla tezgahlarda yer kaplamadan her yere kolayca taşınıyor.

Klasik hantal fritözlerin aksine çekmeceye veya dolap içine rahatça sığan modüler yapısıyla küçük mutfaklar için bile kusursuz bir çözüm sunuyor. 

Amazon'da son 90 günün en düşük fiyatı kapsamında 9.699,00 TL indirimli fiyatıyla satışta olan bu model, ilk mobil alışverişe özel 250 TL ek indirim avantajı ve peşin fiyatına 9 taksit imkanıyla sizi bekliyor! 

Stoklar tükenmeden buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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