Günün Fırsatı: Taşınabilir Cam Haznesiyle Mutfaklarda Devrim Yaratan Ninja CRISPi İndirimde!
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Hem pişirme kabı hem servis tabağı hem de saklama kabı olarak kullanılabilen pratik ve şık bir yardımcı arıyorsanız, günün fırsatı tam size göre! Amazon'da son 90 günün en düşük fiyatıyla öne çıkan Ninja CRISPi 4-in-1 Taşınabilir Cam Hazneli Pişirme Sistemi, avantajlı fiyatıyla mutfak tutkunlarını bekliyor. Gelin birlikte bakalım.
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Bu içerik 12.11.2026 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Isıya dayanıklı cam haznesiyle pişirme sürecini her açıdan izlemenizi ve doğrudan servis etmenizi sağlıyor.
Çıtır kızartma, fırınlama, sıcak tutma ve yeniden çıtırlaştırma olmak üzere 4 farklı fonksiyonu birleştiriyor.
Özel sızdırmaz kapaklarıyla artan yemekleri doğrudan buzdolabında saklama imkanı tanıyor.
Kompakt ve taşınabilir tasarımıyla tezgahlarda yer kaplamadan her yere kolayca taşınıyor.
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