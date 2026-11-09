Amazon'da Kaçırılmayacak Sepet Fırsatları Başladı!
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Amazon Gülümseten Kasım kapsamında kişisel bakımdan kahveye, ev hijyeninden evcil hayvan ürünlerine kadar sepette anında ek indirim başladı. İşte öne çıkan sepet kampanyaları:
Bu içerik 9.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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La Roche-Posay, Cosmed ve Bioderma gibi Premium Güzellik ürünlerinde 2.000 TL'ye 500 TL indirim!
Moliendo Türk kahvesi, filtre kahve ve kapsüllerde 800 TL'ye 200 TL sepet indirimi!
Nescafé Gold, Alpro yulaf sütü ve kahvaltılık gevreklerde 500 TL'ye 150 TL indirim!
Clear Men, Vaseline ve Rexona kişisel bakım ürünlerinde 500 TL'ye 100 TL sepet indirimi!
Philips süpürge, espresso makinesi ve hava nemlendiricide sepette net 1.000 TL indirim!
Flormar ruj, Palmolive duş jeli ve Elseve saç kreminde 800 TL'ye 200 TL indirim!
Pro Plan ve Felix yaş kedi-köpek mamalarında 250 TL'ye 100 TL sepet indirimi!
Old Spice, Pantene ve Head & Shoulders ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim!
Prima bebek bezi, Pampers ıslak mendil ve Fairy bulaşık kapsülünde 500 TL'ye 100 TL indirim!
Urban Care deniz tuzu spreyi, wax ve kuru şampuanlarda 400 TL'ye 100 TL sepet indirimi!
Kiperin Mor Kolajen, Multi Magnezyum ve B12 takviyelerinde '3 Al 2 Öde' fırsatı!
Bioxcin dökülme karşıtı Forte şampuan, keratin argan yağı ve bakım kreminde 500 TL'ye 100 TL indirim!
Siveno bebek köpük şampuanı, sinek kovucu losyon ve biberiye toniğinde 2. ürüne %40 indirim!
Dreamies çıtır ödül maması, Whiskas Junior ve Pedigree Biscrok bisküvilerde '3 Al 2 Öde'!
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