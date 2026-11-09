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Amazon'da Kaçırılmayacak Sepet Fırsatları Başladı!

etiket Amazon'da Kaçırılmayacak Sepet Fırsatları Başladı!

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
09.11.2026 - 15:59
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Amazon Gülümseten Kasım kapsamında kişisel bakımdan kahveye, ev hijyeninden evcil hayvan ürünlerine kadar sepette anında ek indirim başladı. İşte öne çıkan sepet kampanyaları:

Bu içerik 9.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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La Roche-Posay, Cosmed ve Bioderma gibi Premium Güzellik ürünlerinde 2.000 TL'ye 500 TL indirim!

La Roche-Posay, Cosmed ve Bioderma gibi Premium Güzellik ürünlerinde 2.000 TL'ye 500 TL indirim!

Effaclar temizleme jeli, Cosmed roll-on serum ve Bioderma nemlendiricide sepette anında 500 TL indirim uygulanıyor. Cildini kışa hazırlamak isteyenler için günün en karlı fırsatı.

Amazon Premium Güzellik Koleksiyonu

Moliendo Türk kahvesi, filtre kahve ve kapsüllerde 800 TL'ye 200 TL sepet indirimi!

Moliendo Türk kahvesi, filtre kahve ve kapsüllerde 800 TL'ye 200 TL sepet indirimi!

Klasik Türk kahvesi, Breakfast Blend ve Nespresso uyumlu kapsüllerde 800 TL'lik sepette 200 TL indirim sağlanıyor. Taze kahve stoklamak isteyenlerin kaçırmaması gereken bir kampanya.

Moliendo Kahve Çeşitleri

Nescafé Gold, Alpro yulaf sütü ve kahvaltılık gevreklerde 500 TL'ye 150 TL indirim!

Nescafé Gold, Alpro yulaf sütü ve kahvaltılık gevreklerde 500 TL'ye 150 TL indirim!

Yumuşak içimli Nescafé Gold, Alpro Barista yulaf sütü ve çıtır Nestlé Crunch'ta 500 TL'lik sepet anında 150 TL hafifliyor. Kahvaltı ve kahve keyfini çok daha uyguna getirme şansı sunuyor.

Seçili Gıda ve Atıştırmalık Ürünleri

Clear Men, Vaseline ve Rexona kişisel bakım ürünlerinde 500 TL'ye 100 TL sepet indirimi!

Clear Men, Vaseline ve Rexona kişisel bakım ürünlerinde 500 TL'ye 100 TL sepet indirimi!

Dökülme karşıtı 3'lü Clear Men, onarıcı klasik Vaseline ve 96 saat etkili Rexona stick sepette 100 TL indirimli. Günlük kişisel bakım ihtiyaçlarını tek seferde tamamlamak için ideal.

Elidor, Rexona ve Kişisel Bakım Koleksiyonu

Philips süpürge, espresso makinesi ve hava nemlendiricide sepette net 1.000 TL indirim!

Philips süpürge, espresso makinesi ve hava nemlendiricide sepette net 1.000 TL indirim!

Philips Aqua Plus dikey süpürge, tam otomatik espresso makinesi ve akıllı hava nemlendiricide sepette tam 1.000 TL indirim var. Yaşam alanında konfor ve hijyen arayanlar için günün en büyük fırsatı.

Philips Ev ve Yaşam Ürünleri

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Flormar ruj, Palmolive duş jeli ve Elseve saç kreminde 800 TL'ye 200 TL indirim!

Flormar ruj, Palmolive duş jeli ve Elseve saç kreminde 800 TL'ye 200 TL indirim!

Renkli Flormar rujlar, 4'lü ekonomik Palmolive duş jelleri ve Elseve saç kreminde 800 TL sepete 200 TL indirim tanımlanıyor. Banyo ve makyaj dolabını avantajlı fiyatlarla dolduruyor.

Seçili Güzellik ve Bakım Ürünleri

Pro Plan ve Felix yaş kedi-köpek mamalarında 250 TL'ye 100 TL sepet indirimi!

Pro Plan ve Felix yaş kedi-köpek mamalarında 250 TL'ye 100 TL sepet indirimi!

Pro Plan yavru-yetişkin konserve mamalar ve Felix Junior poşet mamalar sepette anında 100 TL indirimle geliyor. Patili dostların favori mamalarını stoklamak için harika bir sepet avantajı.

Pro Plan, Felix ve Gourmet Yaş Mamalar

Old Spice, Pantene ve Head & Shoulders ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim!

Old Spice, Pantene ve Head & Shoulders ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim!

Old Spice duş jeli, Pantene Keratin saç maskesi ve Head & Shoulders şampuanda sepetteki ikinci ürün yarı fiyatına geliyor. Kişisel bakım raflarını yenilemek isteyenlerin en çok tercih ettiği kampanya.

Head & Shoulders, Old Spice ve Pantene Koleksiyonu

Prima bebek bezi, Pampers ıslak mendil ve Fairy bulaşık kapsülünde 500 TL'ye 100 TL indirim!

Prima bebek bezi, Pampers ıslak mendil ve Fairy bulaşık kapsülünde 500 TL'ye 100 TL indirim!

Süper paket Prima Aktif Bebek, Pampers Aqua ıslak havlu ve Fairy Platinum Plus kapsül sepette 100 TL indirimle satışta. Evin temel tüketim ihtiyaçlarını toplu alımla hesaplı hale getiriyor.

Prima, Ariel ve Fairy Temizlik Seçkisi

Urban Care deniz tuzu spreyi, wax ve kuru şampuanlarda 400 TL'ye 100 TL sepet indirimi!

Urban Care deniz tuzu spreyi, wax ve kuru şampuanlarda 400 TL'ye 100 TL sepet indirimi!

Doğal dalgalar sunan deniz tuzu spreyi, güçlü tutuş sağlayan Aqua Wax ve saçı anında tazeleyen Tropical kuru şampuanlar sepette 100 TL indirimli. Günlük saç şekillendirme ürünlerini avantajlı fiyata almak için harika bir fırsat.

Urban Care Saç Bakım ve Şekillendirme Koleksiyonu

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Kiperin Mor Kolajen, Multi Magnezyum ve B12 takviyelerinde '3 Al 2 Öde' fırsatı!

Kiperin Mor Kolajen, Multi Magnezyum ve B12 takviyelerinde '3 Al 2 Öde' fırsatı!

Tip 1-2-3-5-10 kolajen içeren Kiperin Purple, 5 farklı form sunan Multi Magnezyum ve sprey B12 vitamini 3 al 2 öde kampanyasıyla sepete giriyor. Kış öncesi vücudunu desteklemek isteyenlerin kaçırmaması gereken bir sepet teklifi.

Kiperin Kolajen ve Takviye Edici Gıdalar

Bioxcin dökülme karşıtı Forte şampuan, keratin argan yağı ve bakım kreminde 500 TL'ye 100 TL indirim!

Bioxcin dökülme karşıtı Forte şampuan, keratin argan yağı ve bakım kreminde 500 TL'ye 100 TL indirim!

Yoğun dökülmelere karşı etkili Bioxcin Forte şampuan, onarıcı saç bakım yağı ve keratin kremi 500 TL'lik sepette anında 100 TL indirim sağlıyor. Güçlü saçlar için banyo dolabını yenileme şansı sunuyor.

Bioxcin Saç Bakım Ürünleri

Siveno bebek köpük şampuanı, sinek kovucu losyon ve biberiye toniğinde 2. ürüne %40 indirim!

Siveno bebek köpük şampuanı, sinek kovucu losyon ve biberiye toniğinde 2. ürüne %40 indirim!

%100 doğal içerikli bebek köpük şampuanı, limon okaliptüslü koruyucu losyon ve canlandırıcı biberiye toniğinde sepetteki ikinci ürün %40 indirimli. 

Siveno Doğal Bakım Koleksiyonu

Dreamies çıtır ödül maması, Whiskas Junior ve Pedigree Biscrok bisküvilerde '3 Al 2 Öde'!

Dreamies çıtır ödül maması, Whiskas Junior ve Pedigree Biscrok bisküvilerde '3 Al 2 Öde'!

Somonlu Dreamies ödül mamaları, yavru kediler için Whiskas poşet mamalar ve köpek bisküvisi Biscrok 3 al 2 öde avantajıyla satışta. Patili dostların en sevdiği atıştırmalıkları stoklamak için günün en karlı seçeneği.

Dreamies, Whiskas ve Pedigree Ürünleri

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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