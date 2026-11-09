Günün Fırsatı: Tek Dokunuşla Barista Kahveleri Hazırlayan De'Longhi Magnifica Evo İndirimde!
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Güne taze çekilmiş çekirdek kokusuyla başlamak ve ev konforunda tam kıvamında sütlü kahveler hazırlamak istiyorsanız, bu fırsat tam size göre! Amazon'da son 365 günün en düşük fiyatıyla öne çıkan tam otomatik De'Longhi Magnifica Evo ECAM292.81.B kahve makinesi, sepetteki ek 2.000 TL indirim avantajıyla kahveseverleri bekliyor. Gelin birlikte bakalım.
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Taze çekirdekleri 13 farklı öğütme ayarıyla çekerek zengin kahve aromasını fincanınıza taşıyor.
LatteCrema Hot teknolojisi ve MyLatte fonksiyonuyla süt israfı olmadan kusursuz köpük elde ediyor.
Renkli simgelere sahip yumuşak dokunuşlu paneliyle 7 farklı içeceği tek tuşla hazırlıyor.
Modern siyah tasarımı ve kolay temizlenen parçalarıyla mutfaklara şıklık katıyor.
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