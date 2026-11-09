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Günün Fırsatı: Tek Dokunuşla Barista Kahveleri Hazırlayan De'Longhi Magnifica Evo İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Tek Dokunuşla Barista Kahveleri Hazırlayan De'Longhi Magnifica Evo İndirimde!

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
09.11.2026 - 13:37
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Güne taze çekilmiş çekirdek kokusuyla başlamak ve ev konforunda tam kıvamında sütlü kahveler hazırlamak istiyorsanız, bu fırsat tam size göre! Amazon'da son 365 günün en düşük fiyatıyla öne çıkan tam otomatik De'Longhi Magnifica Evo ECAM292.81.B kahve makinesi, sepetteki ek 2.000 TL indirim avantajıyla kahveseverleri bekliyor. Gelin birlikte bakalım.   

Bu içerik 9.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Taze çekirdekleri 13 farklı öğütme ayarıyla çekerek zengin kahve aromasını fincanınıza taşıyor.

Taze çekirdekleri 13 farklı öğütme ayarıyla çekerek zengin kahve aromasını fincanınıza taşıyor.

Çelik öğütücüsünün 13 farklı kademesi sayesinde çekirdekleri tam damak tadınıza göre taptaze öğüterek aromanın kaybolmasını engelliyor. 

Demleme ünitesinde minimum kahve kalıntısı bırakan özel sistemiyle her fincanda aynı tazelikte ve yoğun lezzette kahve deneyimi sunuyor.

LatteCrema Hot teknolojisi ve MyLatte fonksiyonuyla süt israfı olmadan kusursuz köpük elde ediyor.

LatteCrema Hot teknolojisi ve MyLatte fonksiyonuyla süt israfı olmadan kusursuz köpük elde ediyor.

İdeal sıcaklıkta yoğun ve kremsi süt köpüğü hazırlarken, entegre temizleme fonksiyonu sayesinde tek dokunuşla zahmetsizce temizliyor. 

Akıllı MyLatte özelliği ise karafa eklediğiniz süt miktarını otomatik algılayıp tamamını kullanarak dolapta artan süt saklama derdini bitiriyor.

Renkli simgelere sahip yumuşak dokunuşlu paneliyle 7 farklı içeceği tek tuşla hazırlıyor.

Renkli simgelere sahip yumuşak dokunuşlu paneliyle 7 farklı içeceği tek tuşla hazırlıyor.

Kullanıcı dostu Soft-Touch renkli ekranı üzerinden MyLatte, Cappuccino, Espresso, Coffee, Long, Latte Macchiato ve sıcak suyu doğrudan seçmenizi sağlıyor. 

Karmaşık ayarlarla uğraşmadan dilediğiniz kahveyi tek bir dokunuşla hazırlama pratikliği sunuyor.

Modern siyah tasarımı ve kolay temizlenen parçalarıyla mutfaklara şıklık katıyor.

Modern siyah tasarımı ve kolay temizlenen parçalarıyla mutfaklara şıklık katıyor.

Çıkarılabilir demleme grubu ve bulaşık makinesinde yıkanabilen parçaları sayesinde günlük bakımını zahmetsizce tamamlamanızı sağlıyor.

Amazon'da son 365 günün en düşük fiyatı kapsamında 25.999,00 TL yerine 23.999,00 TL'ye inen bu model, ödeme aşamasında uygulanan 2.000 TL ek indirim fırsatıyla sizi bekliyor!

Stoklar tükenmeden buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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