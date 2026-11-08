BİM'e LG QNED TV Geliyor! 8 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM 8 Kasım 2026 Pazar Aktüel Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM'de bu pazar 2026 kataloğunda televizyonlardan mutfak aletlerine, SGS el aletlerinden oyuncaklara kadar birbirinden cazip ürünler var. Bakalım BİM'de bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?

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