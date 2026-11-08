BİM'e LG QNED TV Geliyor! 8 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
BİM 8 Kasım 2026 Pazar Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM'de bu pazar 2026 kataloğunda televizyonlardan mutfak aletlerine, SGS el aletlerinden oyuncaklara kadar birbirinden cazip ürünler var. Bakalım BİM'de bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
LG 50 İnç QNED AI MiniLED 4K Smart TV 32.500 TL
Senna 65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 28.900 TL
Paw Patrol Oyuncak Araçlar 399 TL
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın