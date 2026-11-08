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BİM'e LG QNED TV Geliyor! 8 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e LG QNED TV Geliyor! 8 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

oinkal
oinkal - Onedio Editörü
08.11.2026 - 08:01
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BİM 8 Kasım 2026 Pazar Aktüel Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM'de bu pazar 2026 kataloğunda televizyonlardan mutfak aletlerine, SGS el aletlerinden oyuncaklara kadar birbirinden cazip ürünler var. Bakalım BİM'de bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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LG 50 İnç QNED AI MiniLED 4K Smart TV 32.500 TL

LG 50 İnç QNED AI MiniLED 4K Smart TV 32.500 TL
  • TCL 32 İnç Full HD Android TV 32S5K - 10.900 TL
  • Keysmart 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 95 L - 9.990 TL
  • Kumtel Cam Set Üstü Ocak - 3.990 TL
  • Fakir Mixychef Stand Mikser 5 L 1500 W - 4.990 TL
  • Altus Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 1200 W - 4.500 TL
  • Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 899 W - 4.990 TL
  • Fakir Mikrodalga Fırın 20 L - 3.750 TL
  • Pro Lone 360° Dönebilen 8'in 1 Bağlantı İstasyonu - 2.490 TL
  • Pro Lone Şeffaf Tuş Tasarımlı RGB Klavye - 1.290 TL
  • Heifer Chef's Ölçü Kaplı Çubuk Blender 800 ml 1800 W - 1.190 TL
  • Arnica Narenciye Sıkacağı - 1.090 TL

Senna 65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 28.900 TL

Senna 65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 28.900 TL
  • Dijitsu 43 İnç Full HD QLED Google TV DQ40000 - 12.900 TL
  • SGS Pense 160 mm - 399 TL
  • SGS Mini Pense Seti 3 Parça - 599 TL
  • SGS Kemer Delme Pensesi - 349 TL
  • SGS Tel Fırça - 119 TL
  • SGS Kargaburun 160 mm - 399 TL
  • SGS Yankeski 160 mm - 399 TL
  • Fixed Akrilik Sprey Boya 400 ml - 149 TL
  • SGS Kıl Testere Seti 7 Parça - 329 TL
  • SGS Cırt Kelepçe Seti 45'li - 99 TL
  • SGS Mini Şifreli Asma Kilit - 149 TL
  • SGS Mıknatıslı Mini Su Terazisi - 149 TL
  • SGS Alüminyum Su Terazisi 40 cm - 299 TL
  • SGS Panç Seti 11 Parça - 249 TL
  • SGS Kauçuk Eriyen Bant 20 mm x 3 m - 99 TL
  • SGS Sızdırmazlık Bandı 38 mm x 3,35 m - 149 TL
  • SGS Kapı Pencere İzolasyon Bandı 35 mm x 3 m - 119 TL
  • SGS Sızdırmaz Sakız Bant 48 mm x 2 m - 99 TL
  • Proware Dijital El Kantarı 40 kg - 149 TL
  • Ledolet Şerit Led RGB Uzaktan Kumandalı 5 m - 199 TL
  • Ledolet Uzaktan Kumandalı RGB Led Ampul - 119 TL
  • Proware Led Fener 350 Lümen - 390 TL
  • Decolove Leopar Desenli Dekoratif Masa Lambası - 790 TL

Paw Patrol Oyuncak Araçlar 399 TL

Paw Patrol Oyuncak Araçlar 399 TL
  • Şimşek Toys Konuşan Defne Bebek 60 cm - 629 TL
  • Piccolo Mondi Çek Bırak Yarış Arabası - 109 TL
  • Redka Ahşap Domino 100'lü - 199 TL
  • Barbie / Hot Wheels Çerçeve Puzzle 35 Parça - 49 TL
  • Toli Games Resfebe Adası Kutu Oyunu - 549 TL
  • Moli Toys Pratik Bardaklar Kutu Oyunu - 179 TL
  • Moli Toys Ahşap Satranç - 159 TL
  • Pilsan Aksesuarlı Mikro Bloklar - 359 TL
  • ZK Games Kutu Oyunu Çeşitleri - 349 TL
  • MGS Bul-Tak Kule 6 Parça - 209 TL
  • Gokidy Dinozor Figürlü Su Oyunu - 199 TL
  • Gokidy Dinozor Arabalar - 119 TL
  • Gokidy Uzayan Boru Oyuncaklar Işıklı - 109 TL
  • Uçar Oyuncak İtfaiye Yol Seti 46 Parça - 409 TL
  • Hot Wheels Oyuncak Tekli Araba - 109 TL
  • Hot Wheels Oyuncak Kamyonlar - 329 TL
  • Uçar Oyuncak Mutfak Seti 26 Parça - 569 TL
  • Artenino Boyama Kitapları - 35 TL
  • Yükselen Zeka Pofidik Sticker Kitabım - 279 TL
  • Sincap Kitap Bebek Üniversitesi İlk Kitaplarım - 59 TL
  • BIC Pastel Renkler Fosforlu Kalem 4'lü - 99 TL
  • BIC Fix Strong Japon Yapıştırıcı 3 g - 35 TL
  • BIC Pastel Renkler Versatil Kalem 5'li - 69 TL
  • Balloonia Renkli Balon 10'lu - 69 TL
  • EQ Deco Gold Fotoğraf Çerçevesi - 179 TL
  • Decolove Leopar Desenli Dekoratif Çerçeve - 349 TL
  • Gokidy Aksesuarlı Kedi-Köpek Bakım Seti - 119 TL
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