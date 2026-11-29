Edinilen bilgiye göre Victor Osimhen, Beşiktaş deplasmanında forma giymek istemesine rağmen sağlık ekibinden onay alamadı. Sarı kırmızılı kulübün sağlık heyeti risk almak istemedi ve Nijeryalı golcünün derbi kadrosunda yer almamasına karar verildi. Osimhen, 29 Kasım Pazar günü yapılan antrenmanda da takımla birlikte çalışmadı.