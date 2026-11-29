Galatasaray'da Osimhen'in Beşiktaş Derbisinde Oynayıp Oynamayacağı Belli Oldu
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Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde Victor Osimhen için beklenen karar verildi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Nijeryalı golcü, deplasmandaki maçta takım arkadaşlarının yanında sahaya çıkmak istiyordu. Sarı kırmızılıların sağlık ekibi ise oyuncunun son durumunu değerlendirerek derbi planını belirledi.
Sağlık ekibi risk almak istemedi.
Ameliyat sonrası dönüş derbiye yetişmedi.
Hücumda gözler Barış Alper Yılmaz'da.
Derbi pazartesi akşamı Tüpraş Stadyumu'nda.
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