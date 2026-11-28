Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde gözler Victor Osimhen ve Roland Sallai'nin sağlık durumuna çevrildi. Sarı-kırmızılı ekibin sağlık heyeti ile teknik ekibi bir araya gelerek son durumu masaya yatırdı. Süper Lig'in 13. haftasındaki kritik karşılaşma öncesinde yıldız santrfor için bir antrenman planı da hazırlandı.