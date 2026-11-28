Galatasaray'da Beşiktaş Derbisi Öncesi Gözler Osimhen'in Durumuna Çevrildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde gözler Victor Osimhen ve Roland Sallai'nin sağlık durumuna çevrildi. Sarı-kırmızılı ekibin sağlık heyeti ile teknik ekibi bir araya gelerek son durumu masaya yatırdı. Süper Lig'in 13. haftasındaki kritik karşılaşma öncesinde yıldız santrfor için bir antrenman planı da hazırlandı.
Osimhen'in derbi kadrosuna girme ihtimali yüksek.
Teknik heyet planını son antrenmana göre yapacak.
Sallai de salonda çalışmayı sürdürüyor.
Derbi pazartesi akşamı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın