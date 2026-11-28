Zor Şartlara Dayanıklı İş Bilgisayarı: Casper Nirvana All In One 900 İncelemesi
Ofiste, depoda ya da evde; sıcak, soğuk ve toz demeden çalışacak bir hepsi bir arada bilgisayar arıyorsan Casper Nirvana AIO A900'ü dayanıklılığı, ekranı, bağlantıları ve 52 bin TL'lik bütçeye uyan konfigürasyonlarıyla inceledik.
Son Güncelleme: 26 Kasım 2026
Casper Nirvana AIO A900, 52.123 TL'den başlayan fiyatıyla yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve tozlu ortam testlerinden geçip MIL-STD 810H sertifikası almış, 23.8 inç FHD IPS ekranlı bir hepsi bir arada (all in one) iş bilgisayarı. 50-55 bin TL bütçeyle ofis, ev ofisi ya da zorlu koşullardaki bir çalışma alanı için dayanıklı, kurulumu kolay ve ekranı kaliteli bir bilgisayar arayanlar için güçlü bir aday. 52.123 TL'lik başlangıç fiyatı Intel Core i5 13420H işlemci, 12 GB DDR5 RAM, 120 GB SSD ve FreeDOS içeren konfigürasyona ait; kutudan Windows 11 Home ve 500 GB SSD ile çıkan sürüm 60.762 TL. Kablolu klavye-mouse seti, Dolby Audio ses sistemi, Wi-Fi 6, yüksekliği ayarlanabilir stand, VESA desteği ve 2 yıl garanti pakette yer alıyor.
Ekran, kasa, hoparlör ve kamera tek gövdede: Casper Nirvana AIO A900, klavye-mouse setiyle masaya konup fişe takılınca çalışmaya hazır bir iş bilgisayarı.
-21°C soğuk, 33-43°C arası sıcak döngüsü ve 12 saatlik toz testi: Casper Nirvana A900, MIL-STD 810H sertifikasını zorlu ortam testlerinden geçerek aldı.
HDMI, DP, LAN, USB-C ve Wi-Fi 6: Casper Nirvana A900, 23.8 inç IPS ekranının yanında ofisin ihtiyaç duyduğu bağlantıları da sunuyor.
52.123 TL'den 74.471 TL'ye uzanan seçenekler: Casper Nirvana A900'ün siyah ve beyaz renkli konfigürasyonları bütçeye ve iş yüküne göre ayrılıyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Her ortamda çalışabilecek dayanıklı bir bilgisayar arıyorum, bütçem 52 bin civarı ve ekranı kaliteli olsun. Casper Nirvana A900 alınır mı?
Cevap: Bu tarif Casper Nirvana A900'e oldukça yakın. Model, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve toz testlerinden geçip MIL-STD 810H sertifikası almış; ekran tarafında 23.8 inç FHD IPS panel ve 250 nit parlaklık sunuyor. 52.123 TL'lik başlangıç fiyatı FreeDOS'lu ve 120 GB SSD'li sürüme ait; Windows lisansı ve daha geniş depolama istiyorsan 60.762 TL'lik konfigürasyonu hesaba katmalısın.
Soru: Ofisin masaüstü bilgisayarlarını değiştireceğiz; toplu alım için 50-55 bin TL civarında, Windows 11'li bir model önerir misin?
Cevap: Casper Nirvana A900, Windows 11 Pro ve Windows 11 Home seçenekleriyle sunuluyor; Casper işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor. Windows 11 Home'lu en uygun konfigürasyon 60.762 TL. Kurumsal adetli alımlar için Casper'ın ürün sayfasında şirketlere özel teklif formu da bulunuyor.
Soru: Casper Nirvana A900'ün garantisi kaç yıl, servis seçenekleri neler?
Cevap: Casper Nirvana A900'ün garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıl. Casper; 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçeneklerini sunuyor, ayrıca genişletilmiş garanti paketi de mevcut.
Soru: Casper Nirvana A900'de RAM ve SSD sonradan artırılabilir mi?
Cevap: Teknik tabloya göre A900'de 2 adet SODIMM bellek yuvası var ve en fazla 64 GB DDR5 RAM destekleniyor. Depolama için 1 adet M.2 NVMe yuvası bulunuyor, SATA 2.5' ise opsiyonel. Satın alırken ise Casper'ın özelleştirme sayfasından 12 GB'tan 32 GB'a kadar RAM ve 120 GB'tan 2 TB'a kadar SSD seçebiliyorsun.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Nirvana A900 dayanıklı ve düzenli bir iş bilgisayarı, ama her ihtiyaca göre değil:
- Yoğun oyun oynamak isteyenler: A900'de ayrı ekran kartı yok, tüm konfigürasyonlar dahili ekran kartıyla geliyor. Hafif oyunlar dışında oyun odaklı bir kullanım düşünüyorsan Casper'ın Excalibur serisi daha doğru adres.
- Kutudan çıkar çıkmaz Windows'la başlamak isteyip bütçesi 52 bin TL'de bitenler: 52.123 TL'lik sürüm FreeDOS ile geliyor; Windows lisansını ayrıca alman gerekiyor. Windows 11 Home'lu en uygun konfigürasyon 60.762 TL.
- Çok fazla dosya saklayanlar: Başlangıç konfigürasyonundaki 120 GB SATA SSD, büyük arşivler için dar kalır. Bu durumda 500 GB ya da 1 TB SSD'li bir seçenek gerekir.
- Çok aydınlık ortamlarda çalışanlar: Ekran parlaklığı 250 nit; güneş alan cam kenarı gibi çok parlak ortamlarda daha yüksek parlaklık arayanlar farklı bir çözüme bakabilir.
- Bilgisayarını sürekli taşıması gerekenler: A900 7.2 kg ağırlığında ve adaptörle çalışıyor; masaya kurulmak için tasarlanmış bir bilgisayar. Yanında taşıyacağın bir iş bilgisayarı arıyorsan laptop daha mantıklı.
Sonuç: Casper Nirvana AIO A900 Kime Göre?
52 bin TL civarı bir bütçeyle zor koşullara dayanıklı, kurulumu kolay ve ekranı kaliteli bir hepsi bir arada bilgisayar arıyorsan Casper Nirvana AIO A900 listenin başında olmalı.
- Tozlu, sıcak ya da soğuk ortamda çalışanlar: MIL-STD 810H sertifikası ve Casper'ın -21°C soğuk, 33-43°C arası sıcak döngüsü ve toz testleriyle A900 bu iş için tasarlanmış.
- Bütçesi 52 bin TL'de olan ve Windows'u kendi kuracak olanlar: 52.123 TL'lik i5 13420H / 12 GB / 120 GB / FreeDOS sürüm.
- Evden çalışanlar ve kutudan hazır isteyenler: 60.762 TL'lik i5 13420H / 12 GB / 500 GB / Windows 11 Home sürüm.
- Yoğun çoklu görev ve yapay zeka araçlarıyla çalışanlar: 16 GB RAM'li 64.046 TL ya da 66.760 TL'lik seçenekler.
- Ofis için toplu alım yapan IT ekipleri: Windows 11 Pro seçeneği, VESA desteği, LAN portu ve kurumsal teklif imkânıyla A900.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 26 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki ürün, seri ve özelleştirme sayfalarından derlenmiştir.
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