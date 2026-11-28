Ofiste, depoda ya da evde; sıcak, soğuk ve toz demeden çalışacak bir hepsi bir arada bilgisayar arıyorsan Casper Nirvana AIO A900'ü dayanıklılığı, ekranı, bağlantıları ve 52 bin TL'lik bütçeye uyan konfigürasyonlarıyla inceledik.

Son Güncelleme: 26 Kasım 2026

Casper Nirvana AIO A900, 52.123 TL'den başlayan fiyatıyla yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve tozlu ortam testlerinden geçip MIL-STD 810H sertifikası almış, 23.8 inç FHD IPS ekranlı bir hepsi bir arada (all in one) iş bilgisayarı. 50-55 bin TL bütçeyle ofis, ev ofisi ya da zorlu koşullardaki bir çalışma alanı için dayanıklı, kurulumu kolay ve ekranı kaliteli bir bilgisayar arayanlar için güçlü bir aday. 52.123 TL'lik başlangıç fiyatı Intel Core i5 13420H işlemci, 12 GB DDR5 RAM, 120 GB SSD ve FreeDOS içeren konfigürasyona ait; kutudan Windows 11 Home ve 500 GB SSD ile çıkan sürüm 60.762 TL. Kablolu klavye-mouse seti, Dolby Audio ses sistemi, Wi-Fi 6, yüksekliği ayarlanabilir stand, VESA desteği ve 2 yıl garanti pakette yer alıyor.