Beşiktaş Kalecisi Doğan Alemdar Karizmasıyla Hayran Bıraktı: "İzlerken Büyülendim"
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Beşiktaş'ın İsrail takımı Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geldiği maç, tüm ülkeyi kenetleyen bir olaya dönüştü. Batum'da oynanan maçta Gürcistan polisinin tutumu tartışılırken Beşiktaş taraftarına yapılanlara da sessiz kalınmadı.
Tüm ülke Beşiktaş maçında yaşananları konuşurken bazıları da Beşiktaş kalecisi Doğan Alemdar'a odaklandı!
Maç sonunda röportaj veren Doğan Alemdar karizmasıyla kendine hayran bıraktı.
Doğan Alemdar'ın röportajı kısa sürede viral oldu: "İzlerken büyülendim."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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