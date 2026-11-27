"Benim istediğim Beşiktaş'ın mutluluğu. Bunun için çok çalışıyorum."



Beşiktaş kalesinde çok iyi bir performans sergileyen Doğan Alemdar galibiyetin ardından @mustafamandevv'in sorularını yanıtladı. pic.twitter.com/3AafUI1MJn