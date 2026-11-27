Yeşilçam’ın Kötü Adamı Erol Taş’ın Sinema Hayatı Gerçek Bir Kavgayla Başlamıştı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Erol Taş’ı Yeşilçam’ın kötü adamı olarak hatırlıyoruz. O meşhur kahkahasını duymamız, filmde birilerinin başına iş açılacağını anlamamız için yeterdi. Peki Taş’ın kamera karşısına geçmesine vesile olan ilk kavganın bir senaryoda yazmadığını biliyor muydunuz? Kendi anlattığına göre, arkadaşlarıyla çekim izlemeye gittiği bir gün film ekibini rahatsız edenlere müdahale etmiş, kısa süre sonra da yönetmen Lütfi Akad’dan bir haber almıştı.
Erol Taş, sinemadan önce tezgah başında da boks ringinde de kendini göstermişti.
Arkadaşlarıyla çekimleri izlerken kendini setin önündeki kavganın içinde bulmuştu.
Lütfi Akad’ın gönderdiği haber de bir kavga sahnesiyle ilgiliydi.
Yıllar sonra seyirci, Erol Taş’ı daha kahkahasından tanıyordu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın