Ömer Lütfi Akad, Taş’ın çalıştığı bölgenin yakınında bir film çekiyordu. Taş, yıllar sonra o günleri anlatırken arkadaşlarıyla işten fırsat buldukça çekimleri izlemeye gittiklerini söylemişti. Çekimler birkaç gün sürünce film ekibinin çalışması da onların günlük hayatının bir parçası olmuştu.

Taş’ın anlatımına göre günlerden birinde mahalleden birkaç kişi film ekibini rahatsız etmeye başladı. Taş ve arkadaşları araya girince tartışma kavgaya dönüştü. O sırada orada bulunan Akad da yaşananları gördü. Çekimleri merakla izleyen genç Erol Taş, böylece yönetmenin dikkatini bir oyuncu seçmesinde değil, günü aksatan bir olayın ortasında çekmişti.