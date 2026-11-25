Doğukan Güngör’ün İsim Vermeden Yaptığı Ayrılık Açıklaması Dikkat Çekti
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Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i olarak tanıdığımız Doğukan Güngör, Empati programında geçmişte yaşadığı bir ayrılığı anlattı. Eski kız arkadaşının başrol olduğu dönemde kendisinden ayrıldığını söyleyen oyuncu, isim vermedi.
Kaynak: Empati
Doğukan Güngör’ü geniş kitleler Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i olarak tanıdı.
Eski kız arkadaşının başrol olduğu dönemde ayrıldıklarını anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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