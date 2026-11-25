Güngör, Empati programında 'vefasızlık' denince aklına gelen ilk şeyi anlattı. Oyuncu, başrol teklifi gelen kız arkadaşının kendisinden sırf bu nedenle ayrıldığını açıkladı. Güngör o dönemi anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Kız arkadaşım başrol olduğunda benden ayrıldı. Ben halihazırda bir projede oynuyordum ama başrollerden biri değildim.'

Güngör, anlattığı ayrılığın ne zaman yaşandığını ve eski kız arkadaşının kim olduğunu söylemedi.