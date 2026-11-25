Gizem Kaya, Tolga Akış’la Oğulları Nefes’in Yüzünü İlk Kez Gösterdi!
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Tolga Akış ile Gizem Kaya’nın ilişkisi, Zeynep Bastık’tan ayrılan Akış’ın ardından gündeme gelmişti. Lizbon’daki evlilik teklifinin ardından 2025’in Eylül ayında evlenen çift, Haziran 2026’da oğulları Nefes’i kucaklarına aldı. Gizem Kaya, bu kez paylaştığı yeni karede oğlu Nefes’in yüzünü ilk kez gösterdi.
Tolga Akış ve Gizem Kaya’nın ilişkisi Zeynep Bastık’tan ayrılışın ardından gündeme geldi.
Çift, Eylül 2025’te sade bir törenle evlendi, Haziran 2026’da Nefes doğdu.
Gizem Kaya, oğlu Nefes’in yüzünü ilk kez gösterdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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