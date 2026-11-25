Tolga Akış ve Gizem Kaya, 2025'in Eylül ayında ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle evlendi. Gizem Kaya, Ocak 2026'da ultrason görüntüsünü '1+1=3... Bebo Akış geliyor' notuyla paylaşarak anne olacağını duyurdu. Çift, 16 Haziran 2026'da oğulları Nefes'i kucaklarına aldı. Bebeğe verilecek isim de doğumdan önce sosyal medyada tartışma yaratmış, Gizem Kaya bu yorumlara yanıt vermişti.