"Ayarı Elleme Bozuk De" Diyen Oto Servisle İlgili Çok Daha Ağır Bir İddia Ortaya Atıldı
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Şişli'de araç kamerasına yansıyan 'Ayarı elleme, bozuk de' sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturan otomotiv servisi hakkındaki tartışma yeni bir boyut kazandı. Aynı iş yeriyle ilgili olduğu öne sürülen bir video, müşterinin kamera kayıtlarında duyulanlardan farklı bir uygulamayı gündeme taşıdı. Bu sırada hem emniyet ekipleri hem de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü işletmeyle ilgili harekete geçti. Servisin sahibi de yaşananların ardından kendi savunmasını anlattı.
İbrahim Haskoloğlu'nun paylaştığı videoda yeni bir iddia ortaya atıldı.
"Lastiğinin yanağını kestiriyorlar."
Denetimde birçok eksik tespit edildi.
"20 yıllık emeğimiz bir anda yok oldu."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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