İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, satışa sunulan motor yağı, cam suyu, fren balata spreyi ve sileceklerde fiyat etiketi bulunmadığını, rot balans ve lastik değişimi gibi hizmetlerin fiyat listelerinin de işletmede tutulmadığını belirledi. Müşteriye servis fişi düzenlenmediği, satılan lastiğin garanti belgesinin teslim edilmediği ve arızalı olmayan ürünler üzerinden işlem yapılmasına ilişkin mevzuata aykırılık bulunduğu da tutanağa geçince işletmeye idari yaptırım uygulandı, yanıltma iddiaları ayrıca Reklam Kurulu'na sevk edildi.

Emniyet cephesinde ise Şişli ekipleri 24 Kasım'da düzenledikleri operasyonla iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö.'yü (20) yakaladı. Üç şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 'dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.