Öznur Serçeler, dizide Yahya Efendi'nin eşi Şerife Hatun'a hayat verecek. Şerife Hatun'un bir hanedan kızı ve Kanuni Sultan Süleyman'ın yeğeni olduğu belirtiliyor. Yahya Efendi'nin maneviyat yolculuğundaki en büyük sınavlardan biri olarak eşi gösteriliyor.