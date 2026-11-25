Şükrü Özyıldız'ın Yahya Efendi Kalbin Aynası'ndaki Partneri Belli Oldu
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TRT 1'in ramazan ayında ekrana getireceği Yahya Efendi Kalbin Aynası dizisinin başrolünü Şükrü Özyıldız üstleniyor. 27 bölümden oluşacak dizide Özyıldız'ın partneri de belli oldu. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Yahya Efendi'nin eşi Şerife Hatun'u Öznur Serçeler canlandıracak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
TRT 1'in ramazan dizisi 27 bölüm olacak.
Yahya Efendi'nin eşi Şerife Hatun'u Öznur Serçeler canlandıracak.
Dizi 3 Aralık'ta sete çıkacak.
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