Şükrü Özyıldız: 'Yanlışı Gördüğüm Noktada O İnsana İkinci Şansı Vermem'
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Oyuncu Şükrü Özyıldız, Aret Vartanyan'ın YouTube'da yayınlanan Kişisel Dönüşüm Mutfağı programının ikinci bölümüne konuk oldu. Sohbette 2012 yılındaki bir röportajına dönülünce söz ikinci şansa geldi. Şükrü Özyıldız da cevabını hata ile yanlış arasına koyduğu ayrımla verdi.
Aret Vartanyan, Şükrü Özyıldız'a 2012 yılındaki bir röportajını hatırlattı.
Şükrü Özyıldız, hata ile yanlışı aynı kefeye koymadı.
Aldatma sorusuna cevabı ise tek cümle oldu: “Yanlıştır tabii ki.”
Şükrü Özyıldız'a göre yanlışın arkasında bir süreç var.
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