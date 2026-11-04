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Şükrü Özyıldız: 'Yanlışı Gördüğüm Noktada O İnsana İkinci Şansı Vermem'

Şükrü Özyıldız: 'Yanlışı Gördüğüm Noktada O İnsana İkinci Şansı Vermem'

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Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
04.11.2026 - 20:22
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Oyuncu Şükrü Özyıldız, Aret Vartanyan'ın YouTube'da yayınlanan Kişisel Dönüşüm Mutfağı programının ikinci bölümüne konuk oldu. Sohbette 2012 yılındaki bir röportajına dönülünce söz ikinci şansa geldi. Şükrü Özyıldız da cevabını hata ile yanlış arasına koyduğu ayrımla verdi.

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Aret Vartanyan, Şükrü Özyıldız'a 2012 yılındaki bir röportajını hatırlattı.

Aret Vartanyan, Şükrü Özyıldız'a 2012 yılındaki bir röportajını hatırlattı.

“Bana yapılan yanlışları hiç affetmedim demişsin ve ‘İkinci şansa inanmam.’ 2012 yılındaki bir röportajında söylemişsin. Hâlâ öyle mi? Peki, ikinci şansı vermez misin?”

Şükrü Özyıldız, hata ile yanlışı aynı kefeye koymadı.

Şükrü Özyıldız, hata ile yanlışı aynı kefeye koymadı.

“Ben hatayla yanlışın aynı şey olmadığını düşünüyorum. Herkes hata yapar ama yanlış da bir... Gizli bir ajanda, orada başka bir niyet, başka bir hesap kitap işi vardır yanlışta. Ben yanlışı gördüğüm noktada o insana ikinci şansı vermem.”

Aldatma sorusuna cevabı ise tek cümle oldu: “Yanlıştır tabii ki.”

Aldatma sorusuna cevabı ise tek cümle oldu: “Yanlıştır tabii ki.”

Aret Vartanyan'ın “Bir taraf diğerini aldattığında bu hata mıdır, yanlış mıdır?” sorusunu böyle yanıtlayan Şükrü Özyıldız, sohbetin devamında “Yani hata kazadır, bak.” dedi. Aret Vartanyan'ın “Yanlış kasıttır, bilinçli.” sözüne de “Orada başka bir şey var.” karşılığını verdi.

Şükrü Özyıldız'a göre yanlışın arkasında bir süreç var.

“Orada bir bilinç var, bir niyet var, bir istek var, bir hesap kitap var. Hani o düşünülmüş, tartılmış. Hani bir süreçten geçilmiş. Kaç defa dönebileceğin virajlardan sen dönmeden devam etmişsin.”

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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