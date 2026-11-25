Mezuniyet karelerinin ardından Demir Serter’i bu kez annesiyle birlikte bir düğünde gördük. Derya Uluğ ile Asil Gök’ün düğününe katılan anne oğul, davet girişinde yan yana poz verdi. Özlem Yıldız gece için siyah bir elbise seçerken Demir, beyaz gömlek ve siyah papyonla tamamladığı bir takım giydi. İkilinin siyah ağırlıklı kombinleriyle verdiği pozda Demir’in son hali de dikkat çekti.