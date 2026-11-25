Özlem Yıldız Oğluyla Düğüne Katıldı! Demir Serter’in Son Hali Dikkat Çekti
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Derya Uluğ ile Asil Gök’ün düğününe katılan isimlerden biri de Özlem Yıldız oldu. Gecede oğlu Demir Serter’le birlikte objektiflerin karşısına geçen sunucu, anne oğul şıklığıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz haziranda liseden mezun olan Demir’in son hali de düğünden yansıyan kareler arasındaydı.
Özlem Yıldız’ı Çarkıfelek’le tanıdık.
Oğlu Demir, geçtiğimiz haziranda liseden mezun olmuştu
Anne oğul bu kez Derya Uluğ ile Asil Gök’ün düğününde yan yana poz verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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