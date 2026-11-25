Perdenin Bile Bir Açılış Şekli Varmış: Evlendikten Sonra Eşlerinden Yeni Kurallar Öğrenen 15 Kişi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bu listedeki kocalardan biri evlendikten sonra 1 saat kuralını öğrenmiş: Birlikte bir yere gidilecekse haber en az bir saat önceden verilecek. Twitter'da evli erkeklerin paylaştığı 15 küçük keşfin içinde perde, kavanoz ve pantolon cebi de var.
1. "Eşime göre ben hiçbir işi doğru yapamıyorum. Salondaki perdeleri bile yanlış açıyormuşum, arkamdan gelip düzeltiyor."
2. "Evde içi minik plastik tokalarla dolu gizli kutular var. Tokalar da en olmadık yerden karşınıza çıkıyor."
3. "Çamaşırları yanlış astığımı öğrendim. Neyi yanlış yaptığımı hâlâ çözemedim ama eşime göre yanlışmış."
4. "Ayakkabıyla çantanın rengi uymak zorundaymış. Küpenin rengi de kıyafetteki renklerden biriyle eşleşmeliymiş. Bunlar tesadüfen olmuyormuş yani."
5. "Gün ortasında, hiçbir sebep yokken tatlı bir mesaj gelebileceğini öğrendim."
6. "Eve aldığımız tatlıyı tek oturuşta bitirmemiz gerekiyormuş. Ben dolaba koyup arada bir atıştırıyordum."
7. "Makyaj ve cilt bakım ürünleri yüzünden lavabomuz tıkandı. Eşime sorarsanız bunu asla kabul etmez."
8. "Bunca saç dökülüp nasıl hâlâ gür kalıyor, anlamış değilim. Uzun saç telleri aklınıza gelmeyecek her yerden çıkıyor."
9. "Duştan sonra kuruyana kadar banyodan çıkmadığını öğrendim."
10. "Bir kavanoz boşalınca eşimden önce davranıp çöpe atmaya çalışıyorum. Yetişemezsem yıkanıp boş kavanoz dolabına gidiyor, o dolabın da sonu yok."
11. "Ben kendi eşyalarımı nereye koyduğumu hatırlamıyorum ama eşim hem benimkilerin hem kendisininkilerin yerini ezbere biliyor."
12. "Birlikte bir yere gideceksek en az 1 saat önceden haberi olması gerekiyormuş."
13. "Pantolonumun sağ cebi eşimin, sol cebi kızımın oldu. Cüzdanıma bir tek arka cep kaldı."
14. "Ayakkabılar yalnızca ayakkabılıkta durmuyormuş. Eve girerken bir topuklu ayakkabıya takılıp düşme ihtimaliniz epey yüksek."
15. "Çok kötü geçen bir günün sonunda bile eve gelince sizi karşılayan, dinleyen, her koşulda yanınızda duran biri olabileceğini öğrendim."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
Tüm içerikleri
Yorum Yazın