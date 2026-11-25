Öztürk'ün hikâyesi aslında yeni değil. Anadolu Ajansı'nın 2019'daki haberine göre Öztürk, 1996'da Samsun'un Atakum ilçesinde yaklaşık 10 dönümlük bir arazi satın aldı. Arazi o dönem taşlı, dikenli ve kıraçtı.

İHA'ya konuşan Öztürk, en büyük sorunun su olduğunu anlattı. Araziye sondaj vurdurduğunu, 155 metre derinlikte iyi bir suya ulaştığını söyledi: 'Burası, gördüğünüz bu yeşillik, o suyun ürünü. Bu su olmasaydı kesinlikle burada böyle cennet gibi bir yer yapamazdık.'

91 yaşındaki öğretmen, bu çalışmayı hayatındaki 'son mücadele' olarak tanımlıyor.