"Kalem Kadar Bitki Yoktu": 91 Yaşındaki Emekli Öğretmen Taşlı Araziyi Ormana Çevirdi
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Samsun'da 91 yaşındaki emekli İngilizce öğretmeni Recep Öztürk, yıllar önce satın aldığı taşlı ve kıraç araziyi binlerce ağacın yükseldiği bir orman parkına dönüştürdü.
Öztürk, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) verdiği röportajda araziye ilk geldiğinde orada 'kalem kadar bir bitki' bile olmadığını anlattı. Ona göre dönüşümün anahtarı, 155 metre derinlikte bulunan suydu. Yüzüncü Yıl Atatürk Botanik Ormanı adını verdiği parkı ise belediyeye devretti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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