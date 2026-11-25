Kızılcık Şerbeti'nde son dönemde kadro ve senaryo ekibindeki değişiklikler gündemdeydi. Dizide bu kez Kıvılcım ile Ömer'in oğlu Kemal'in oyuncusu değişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Kemal'i artık çocuk oyuncu Miran Baycan canlandırıyor. Yeni Kemal'in yer aldığı sahneler bu cuma yayınlanacak 148. bölümle ekrana gelecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş