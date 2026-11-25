Raporun dikkat çeken yanı, kullanılan ölçütlerin çeşitliliği. Yayınların dünya geneline göre bağıl atıf etkisi ve dünyada en çok atıf alan yüzde 10'luk dilime giren yayın sayısı, değerlendirmenin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Akademisyenlerin araştırma verimliliği, Ar-Ge ve yenilik projelerinin niteliği ile patentlerde atıf alan yayın sayısı da hesaba katıldı.

Listede uluslararası iş birlikleri ve uluslararası katkı verileri de bulunuyor. Bunlara ek olarak üniversitenin dünyadaki bilgi birikimine katkısı, Türkiye'de ilgili alanda akademik değer üreten kritik kitle içindeki payı ve Ar-Ge ile yenilik projelerinin hacmi ölçüldü.

Son olarak her üniversitenin ilgili alanda Türkiye geneline kıyasla ne kadar yoğunlaştığını gösteren bağıl odaklanma endeksi de analize dahil edildi. Bu endeks, bir kurumun hangi alanda uzmanlaştığını ortaya koyan önemli bir veri olarak öne çıkıyor.