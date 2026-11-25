200 Üniversitenin Karnesi Çıktı: Bakan Kacır TÜBİTAK'ın 2026 Raporunu Açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın hazırladığı 'Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi' çalışmasının 2026 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Raporda 2020 yılı ve öncesinde kurulan 200 üniversitenin araştırma performansı 20 ana ve 134 alt alanda masaya yatırıldı. Kurumlar, kalite ve hacim başlıklarında toplam 11 gösterge üzerinden değerlendirildi.
Kacır duyurdu: 200 üniversite 11 göstergeyle tek tek değerlendirildi.
Atıf etkisinden patentlere: Üniversiteler bu ölçütlerle tartıldı.
Veriler Scopus ve TÜBİTAK kayıtlarından derlendi
Yayın verileri uluslararası atıf veri tabanı Scopus'tan, proje verileri ise TÜBİTAK'ın kendi veri tabanından alındı. Araştırma alanları belirlenirken dünyadaki güncel eğilimler, stratejik politika belgeleri ve uzman değerlendirmeleri esas alındı. Metodolojinin önceki dönemlerle uyumlu ve sürdürülebilir bir yapıda kurgulandığı belirtiliyor.
Çalışmanın temel hedefi; ulusal politikaların, bölgesel kalkınma planlarının, üniversite-sanayi iş birliklerinin ve kurumsal stratejilerin veriye dayalı kararlarla desteklenmesi. Yani rapor yalnızca üniversiteleri değil, onlarla iş birliği yapmak isteyen sanayiciyi ve politika yapıcıyı da ilgilendiriyor.
Analizin 2021 ve 2023 yıllarına ait sürümleri de bulunuyor. Üniversitelerin alan bazlı yetkinlik haritalarına ve önceki dönem raporlarına TÜBİTAK'ın resmi internet sitesi tubitak.gov.tr üzerinden ulaşılabiliyor.
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