İşverenlerin Gözdesi Olan Üniversiteler Açıklandı: Türkiye'den 6 Üniversite Sıralamaya Girdi
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Dünya çapındaki işverenlerin değerlendirmeleriyle hazırlanan ve mezunların istihdam edilebilirliğini ölçen 'Küresel Üniversite İstihdam Edilebilirlik Sıralaması 2027' (GEURS) sonuçları açıklandı. Türkiye, Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan prestijli listeye bu yıl 6 üniversite sokarak temsil gücünü artırdı.
Genel üniversite itibarından ziyade doğrudan genç mezunların iş gücü piyasasındaki becerilerine ve işveren tercihlerine odaklanan araştırma, 40 ülkeden 15 bini aşkın yöneticinin oylarıyla şekillendi.
Sıralama sonuçlarını değerlendiren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, elde edilen sonucun Türk üniversitelerinin küresel rekabet gücünü ortaya koyduğunu vurguladı.
Küresel sıralamanın zirvesinde ABD ve İngiltere merkezli üniversiteler ağırlığını korudu:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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