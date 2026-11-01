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İşverenlerin Gözdesi Olan Üniversiteler Açıklandı: Türkiye'den 6 Üniversite Sıralamaya Girdi

İşverenlerin Gözdesi Olan Üniversiteler Açıklandı: Türkiye'den 6 Üniversite Sıralamaya Girdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 10:15
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Dünya çapındaki işverenlerin değerlendirmeleriyle hazırlanan ve mezunların istihdam edilebilirliğini ölçen 'Küresel Üniversite İstihdam Edilebilirlik Sıralaması 2027' (GEURS) sonuçları açıklandı. Türkiye, Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan prestijli listeye bu yıl 6 üniversite sokarak temsil gücünü artırdı.

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Genel üniversite itibarından ziyade doğrudan genç mezunların iş gücü piyasasındaki becerilerine ve işveren tercihlerine odaklanan araştırma, 40 ülkeden 15 bini aşkın yöneticinin oylarıyla şekillendi.

Genel üniversite itibarından ziyade doğrudan genç mezunların iş gücü piyasasındaki becerilerine ve işveren tercihlerine odaklanan araştırma, 40 ülkeden 15 bini aşkın yöneticinin oylarıyla şekillendi.

2026 sıralamasında 4 Türk üniversitesi yer alırken, yeni sonuçlarla birlikte bu sayı 6'ya yükseldi.

Açıklanan verilere göre, Türkiye'den en üst sırada yer alan kurum Koç Üniversitesi oldu. Geçen yıla kıyasla bir basamak yükselen Koç Üniversitesi, 208'inci sıraya yerleşti.

Listede yer alan diğer Türk üniversiteleri ise şöyle sıralandı:

  • Sabancı Üniversitesi: 212'nci sıradan 211'inci sıraya yükseldi.

  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): 224'üncü sıradan 223'üncü basamağa çıktı.

  • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): 255'inci sırada yer aldı.

  • Bilkent Üniversitesi: Listeye 275'inci sıradan yeni giriş yaptı.

  • Boğaziçi Üniversitesi: Listeye 277'nci sıradan yeni dahil oldu.

Sıralama sonuçlarını değerlendiren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, elde edilen sonucun Türk üniversitelerinin küresel rekabet gücünü ortaya koyduğunu vurguladı.

Sıralama sonuçlarını değerlendiren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, elde edilen sonucun Türk üniversitelerinin küresel rekabet gücünü ortaya koyduğunu vurguladı.

Sayının 4'ten 6'ya çıkmasının planlı bir sürecin parçası olduğunu belirten Özvar, şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın önde gelen işverenlerinin değerlendirmeleriyle hazırlanan sıralamada Türkiye'den 6 üniversitemizin yer alması, mezunlarımızın sahip oldukları bilgi, beceri ve yetkinliklerle küresel ölçekte rekabet edebildiklerini gösteriyor. Hedefimiz, üniversitelerimizin dünyadaki tanınırlığını artırmanın yanında, mezunları dünyanın her yerinde aranan üniversitelerimizin sayısını da çoğaltmaktır. Türkiye'nin yükseköğretimde yükselen gücünü, mezunlarımızın küresel iş dünyasındaki başarısıyla daha da ileri taşımakta kararlıyız.”

Küresel sıralamanın zirvesinde ABD ve İngiltere merkezli üniversiteler ağırlığını korudu:

Küresel sıralamanın zirvesinde ABD ve İngiltere merkezli üniversiteler ağırlığını korudu:

  • Massachusetts Institute of Technology (MIT)ABD

  • Stanford Üniversitesi – ABD

  • Oxford Üniversitesi – Birleşik Krallık

  • Cambridge Üniversitesi – Birleşik Krallık

  • Harvard Üniversitesi – ABD

GEURS 2027 araştırması, 11 dilde ve 40 ülkeden genç mezunları işe alma veya onlarla doğrudan çalışma tecrübesine sahip 15 bin 665 iş insanı ve yöneticinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalışmada her katılımcı, mezun istihdamı açısından en güçlü gördüğü en fazla 15 yükseköğretim kurumuna oy verdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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