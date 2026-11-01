Sel, Dolu ve Hortum Riski: Meteoroloji İlleri Tek Tek Açıkladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelini kapsayan son hava durumu değerlendirmelerini paylaştı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken; Marmara, Ege, Batı Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yetkililer; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya’nın doğu kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Çanakkale ve Edirne çevreleri için sarı kod niteliğinde yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, kuzey ve doğu kesimlerde ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Bölgelere Göre Hava Durumu
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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