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Sel, Dolu ve Hortum Riski: Meteoroloji İlleri Tek Tek Açıkladı

Sel, Dolu ve Hortum Riski: Meteoroloji İlleri Tek Tek Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 08:35
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelini kapsayan son hava durumu değerlendirmelerini paylaştı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken; Marmara, Ege, Batı Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Yetkililer; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya’nın doğu kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Çanakkale ve Edirne çevreleri için sarı kod niteliğinde yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yetkililer; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya’nın doğu kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Çanakkale ve Edirne çevreleri için sarı kod niteliğinde yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların beraberinde getirebileceği olumsuzluklara dikkat çekilerek vatandaşların tedbirli olması istendi. Özellikle kıyı ve batı kesimlerde:

  • Ani sel ve su baskını,

  • Heyelan ve yıldırım düşmesi,

  • Ulaşımda aksamalar,

  • Yerel dolu yağışı, yağış anında fırtına ve hortum riskine karşı uyarı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, kuzey ve doğu kesimlerde ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, kuzey ve doğu kesimlerde ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın çoğunlukla güneyli, kuzeybatıda ise kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde ise sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun sis ve pus görülecek.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Bölgelere Göre Hava Durumu

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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