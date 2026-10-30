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Sarı, Pembe ve Kırmızı Olmaları da Düşünülmüş: Şirinler Neden Mavi?

Sarı, Pembe ve Kırmızı Olmaları da Düşünülmüş: Şirinler Neden Mavi?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 10:46
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Şirinler ilk kez 1958'de bir çizgi roman hikâyesinde göründü ve o günden bu yana mavi renkleriyle tanınıyor. Bu rengi seçen kişi ise karakterlerin yaratıcısı Peyo'nun eşi ve çizimlerini renklendiren Nine Culliford'du.

İşte detaylar...

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Şirinler, Johan ve Pirlouit serisinin 1958'deki dokuzuncu macerasında küçük yan karakterler olarak doğdu.

Şirinler, Johan ve Pirlouit serisinin 1958'deki dokuzuncu macerasında küçük yan karakterler olarak doğdu.

Peyo'nun asıl adı Pierre Culliford'du. 'La Flûte à six trous' (Altı Delikli Flüt) adlı hikâyede Pirlouit, küçük yaratıkların yaptığı sihirli bir flüt buluyor. Bu yaratıklar Fransızca 'les Schtroumpfs' adıyla sahneye çıktı.

İsmin kökeni bir önceki yaz yenen bir akşam yemeğine dayanıyor. Peyo tatilde tuzu isterken kelimeyi hatırlayamadı ve arkadaşı André Franquin'e 'şu schtroumpf'u uzat' dedi. Franquin de tuzluğu uzatırken aynı uydurma kelimeyle karşılık verdi.

Mavi renk, Nine Culliford'un diğer renkleri tek tek elemesiyle seçildi.

Mavi renk, Nine Culliford'un diğer renkleri tek tek elemesiyle seçildi.

Peyo'nun çizimlerini renklendiren Nine, seçimi anlatırken 'Bu bir eleme süreciydi' dedi. Yeşil olsalar ormanda yaprakların arasında kaybolacaklardı. Sarı onları hasta gösterecekti.

Pembe tercih edilseydi utanmış gibi görünecek, kırmızı olsalar da okurlar kızgın olduklarını düşünecekti. Peyo'nun mavi yaratıklarına kimse itiraz etmedi.

Tek hikâyelik figüran olarak düşünülen Şirinler, bir yıl sonra kendi hikâyelerine kavuştu.

Tek hikâyelik figüran olarak düşünülen Şirinler, bir yıl sonra kendi hikâyelerine kavuştu.

Asıl sorunu dilleri çıkardı. Spirou dergisinin genç okurları evde 'Schtroumpf' dilinde konuşmaya başlayınca ebeveynler ve öğretmenler şikâyet etti. Peyo da yayıncı Charles Dupuis'nin karşısına çağrıldı.

Derginin editörü Yvan Delporte ise mavi karakterleri dergi ortasına konacak minik bir ekte kullanmak istedi. 1959'da yayımlanan 'Les Schtroumpfs Noirs' (Kara Şirinler) büyük ilgi gördü. Bunun üzerine Şirinler'e beş mini hikâye daha verildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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