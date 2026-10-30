Sarı, Pembe ve Kırmızı Olmaları da Düşünülmüş: Şirinler Neden Mavi?
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Şirinler ilk kez 1958'de bir çizgi roman hikâyesinde göründü ve o günden bu yana mavi renkleriyle tanınıyor. Bu rengi seçen kişi ise karakterlerin yaratıcısı Peyo'nun eşi ve çizimlerini renklendiren Nine Culliford'du.
İşte detaylar...
Şirinler, Johan ve Pirlouit serisinin 1958'deki dokuzuncu macerasında küçük yan karakterler olarak doğdu.
Mavi renk, Nine Culliford'un diğer renkleri tek tek elemesiyle seçildi.
Tek hikâyelik figüran olarak düşünülen Şirinler, bir yıl sonra kendi hikâyelerine kavuştu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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