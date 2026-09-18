Bilim İnsanları Açıkladı: Gördüğümüz Her Şey Neden Kırmızı, Sarı, Yeşil Ve Mavinin Karışımı?
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Gökyüzündeki bir gökkuşağından elimizdeki bir biberin kabuğuna kadar gözümüzün seçtiği milyonlarca renk tonu, beynimizde yalnızca dört 'saf' rengin karışımı olarak işleniyor: kırmızı, sarı, yeşil ve mavi. California Üniversitesi Berkeley'den nörobilimciler, 19. yüzyıldan beri cevapsız kalan bu sorunun neden böyle olduğunu artık açıklayabildiklerini duyurdu.
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Ewald Hering'in 19. Yüzyılda Ortaya Attığı Teoriye Göre Bu Dört Renk Diğerlerinden Ayrıcalıklı Bir Konuma Sahip.
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Berkeley Ekibi Soruyu Çözmek İçin 500'den Fazla Doğa Fotoğrafını Bilgisayarla Tek Tek Taradı.
Cevap 1960'lardan Geliyor: Beynin "Seyrek Kodlama" İle Renkleri Nasıl Sıkıştırdığı Ortaya Çıktı.
Olshausen: "Bunu Kuzey, Güney, Doğu Ve Batı Gibi Düşünün."
Olshausen: "Artık İlk Kez Elimizde Bir Açıklama Var, Her Şey Birbirine Şaşırtıcı Derecede Uyuyor."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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