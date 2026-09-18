article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bilim İnsanları Açıkladı: Gördüğümüz Her Şey Neden Kırmızı, Sarı, Yeşil Ve Mavinin Karışımı?

Bilim İnsanları Açıkladı: Gördüğümüz Her Şey Neden Kırmızı, Sarı, Yeşil Ve Mavinin Karışımı?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.09.2026 - 12:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gökyüzündeki bir gökkuşağından elimizdeki bir biberin kabuğuna kadar gözümüzün seçtiği milyonlarca renk tonu, beynimizde yalnızca dört 'saf' rengin karışımı olarak işleniyor: kırmızı, sarı, yeşil ve mavi. California Üniversitesi Berkeley'den nörobilimciler, 19. yüzyıldan beri cevapsız kalan bu sorunun neden böyle olduğunu artık açıklayabildiklerini duyurdu. 

Kaynak: ScienceAlert

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ewald Hering'in 19. Yüzyılda Ortaya Attığı Teoriye Göre Bu Dört Renk Diğerlerinden Ayrıcalıklı Bir Konuma Sahip.

Ewald Hering'in 19. Yüzyılda Ortaya Attığı Teoriye Göre Bu Dört Renk Diğerlerinden Ayrıcalıklı Bir Konuma Sahip.

Kırmızı, sarı, yeşil ve mavinin 'saf' renkler olarak algılanması, Alman fizyolog Ewald Hering'in 19. yüzyılda ortaya attığı bir teoriye dayanıyor. Hering'den bu yana renk bilimciler bu dört tonu özel kabul etti, ama nedenini kimse tam olarak açıklayamadı.

Araştırmanın yazarlarından, UC Berkeley'de doktora sonrası araştırmacı Alexander Belsten, bu durumun uzun süre çözülemeyen bir gizem olduğunu belirtiyor: 'Their special status remains a mystery' diyen Belsten, ışığın fiziksel özelliklerinin, gözdeki koni fotoreseptörlerinin ya da beyindeki sinirsel temsillerin bu dört rengin neden seçildiğini açıklayamadığını vurguluyor. Belsten'e göre başka hiçbir renk kümesi bu 'ayrıcalıklı' konuma sahip değil.

Berkeley Ekibi Soruyu Çözmek İçin 500'den Fazla Doğa Fotoğrafını Bilgisayarla Tek Tek Taradı.

Berkeley Ekibi Soruyu Çözmek İçin 500'den Fazla Doğa Fotoğrafını Bilgisayarla Tek Tek Taradı.

Bruno Olshausen ve Alexander Belsten'in liderliğindeki ekip, doğadaki 500'den fazla görüntüyü analiz ederek insan gözündeki üç tür koni fotoreseptörün bu sahnelere nasıl tepki vereceğini bilgisayar modelleriyle simüle etti. Amaç, doğal ortamdaki renk dağılımının gerçekte nasıl bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktı.

Redwood Sinirbilim Merkezi Direktörü Olshausen, ortaya çıkan tablonun beklenenin aksine düzensiz olduğunu söylüyor: 'The color distribution in the environment is very asymmetric and non-uniform.' Olshausen, bazı renk piksellerinin doğada yalnızca yüz binde bir ya da milyonda bir oranında bulunduğunu, bu yüzden bu asimetriyi görebilmek için milyonlarca pikselin analiz edilmesi gerektiğini ekliyor: 'Nobody's ever looked at this before because the availability of these very large data sets is relatively new.'

Cevap 1960'lardan Geliyor: Beynin "Seyrek Kodlama" İle Renkleri Nasıl Sıkıştırdığı Ortaya Çıktı.

Cevap 1960'lardan Geliyor: Beynin "Seyrek Kodlama" İle Renkleri Nasıl Sıkıştırdığı Ortaya Çıktı.

Belsten, doğadaki bu karmaşık renk dağılımını beynin en az sayıda nöronla nasıl temsil edebileceğini sordu. Cevap, merhum Berkeley görme bilimci Horace Barlow'un 1960'larda ortaya attığı 'seyrek kodlama' (sparse coding) teorisinde saklıydı; beynin duyusal bilgiyi mümkün olan en az sayıda sinyalle, yani en verimli şekilde işlemesi.

Ağustos 2026'da Journal of the Optical Society of America A'da yayımlanan makalede Belsten, bu yöntemin sonuçlarını şöyle özetliyor: 'Sparse coding inference introduces mutual exclusivity… and yields a color representation that mirrors the phenomenology of color perception.' Yani beyin, doğadaki bu düzensiz renk dağılımını en az kaynakla temsil etmeye çalıştığında, ortaya tam olarak kırmızı-yeşil, mavi-sarı ve siyah-beyaz karşıtlıklarından oluşan bir sistem çıkıyor.

Olshausen: "Bunu Kuzey, Güney, Doğu Ve Batı Gibi Düşünün."

Olshausen: "Bunu Kuzey, Güney, Doğu Ve Batı Gibi Düşünün."

Modelin ortaya koyduğu sistem, beynin renkleri bir pusula gibi dört ana eksende konumlandırdığını gösteriyor: kırmızıya karşı yeşil, maviye karşı sarı ve siyaha karşı beyaz. Olshausen, bu yapıyı basit bir benzetmeyle açıklıyor: 'Think about this like north, south, east and west.'

Belsten ise bu sistemin günlük hayatta fark edilmeyen bir gerçeği ortaya çıkardığını vurguluyor: 'We tend to think of red as just red, not as a mixture.' Oysa gördüğümüz her renk tonu, aslında bu dört eksenin farklı oranlardaki bir karışımından ibaret.

Olshausen: "Artık İlk Kez Elimizde Bir Açıklama Var, Her Şey Birbirine Şaşırtıcı Derecede Uyuyor."

Olshausen: "Artık İlk Kez Elimizde Bir Açıklama Var, Her Şey Birbirine Şaşırtıcı Derecede Uyuyor."

Araştırmaya E. Paxon Frady de katkıda bulunurken çalışma, ABD Hava Kuvvetleri Bilimsel Araştırma Ofisi (Air Force Office of Scientific Research) tarafından desteklendi. Ekip, modelin ürettiği renk temsilinin insan renk algısının tuhaflıklarını -örneğin bazı renklerin neden diğerlerinden daha 'saf' hissettirdiğini- gerçeğe bu denli yakın yakalamasının kendilerini de şaşırttığını belirtiyor.

Olshausen, bulgularının önemini şu sözlerle özetliyor: 'What I'm really excited about is that we have an explanation now for the first time.' Olshausen sözlerini şöyle tamamlıyor: 'All these pieces just fall together. It's almost too good to be true.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın