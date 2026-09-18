Bilim İnsanları Açıkladı: Gördüğümüz Her Şey Neden Kırmızı, Sarı, Yeşil Ve Mavinin Karışımı?

Kırmızı, sarı, yeşil ve mavinin 'saf' renkler olarak algılanması, Alman fizyolog Ewald Hering'in 19. yüzyılda ortaya attığı bir teoriye dayanıyor. Hering'den bu yana renk bilimciler bu dört tonu özel kabul etti, ama nedenini kimse tam olarak açıklayamadı.

Araştırmanın yazarlarından, UC Berkeley'de doktora sonrası araştırmacı Alexander Belsten, bu durumun uzun süre çözülemeyen bir gizem olduğunu belirtiyor: 'Their special status remains a mystery' diyen Belsten, ışığın fiziksel özelliklerinin, gözdeki koni fotoreseptörlerinin ya da beyindeki sinirsel temsillerin bu dört rengin neden seçildiğini açıklayamadığını vurguluyor. Belsten'e göre başka hiçbir renk kümesi bu 'ayrıcalıklı' konuma sahip değil.