Renk Körlüğü Testi: Renkleri Ne Kadar Doğru Görüyorsun?
Renk körlüğü, renkleri algılama ve ayırt etme yeteneğinin azalması veya kaybı durumudur. Herkesin görme şekli farklıdır; bazıları renklerdeki nüansları kolayca ayırt ederken, bazıları belirli renk tonlarında zorlanabilir. Bu testle, renk algın hakkında fikir sahibi olabilir ve renk körlüğü olup olmadığını anlamaya yaklaşabilirsin. Unutma, bu test profesyonel bir tanı koymaz; ancak renk görme yeteneğinle ilgili farkındalık kazanman için bir başlangıç noktasıdır. Sorulara dikkatlice bak ve en uygun cevabı seç. Sonuçlar, renk algınla ilgili genel bir değerlendirme sunacak.
1. Hangi harfi görüyorsunuz?
2. Hangi hayvanı görüyorsunuz?
3. Hangi sayıları görüyorsunuz?
4. Hangi sayıyı görüyorsunuz?
5. Hangi sayıyı görüyorsunuz?
6. Hangi harfi görüyorsunuz?
7. Hangi şekli görüyorsunuz?
8. Hangi şekli görüyorsunuz?
9. Hangi hayvanı görüyorsunuz?
10. Hangi sayıyı görüyorsunuz?
Tebrikler!
Kontrole ihtiyacın olabilir!
Resimlere baktın mı sen?
Sonuçlayamadık!
