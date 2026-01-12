Mansur Yavaş Ankara İçin "Tercihli Yol" Projesinin Hayata Geçirileceğini Açıkladı

'7 bin 701 taksimiz var. Bunların ortalama yılda taşıdığı yolcu sayısını hesap ettik, 60 milyon. 60 milyon yolcu taşıması içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıtası’na sadece 4 bin 839 tane şikâyet gelmiş. Zabıtamız sadece 76 tanesine işlem yapmış. Onun için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Geri kalan esnafla da görüşülerek, karşılıklı anlayış içerisinde şikâyetler çözülmüş durumdadır.'