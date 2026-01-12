Mansur Yavaş Ankara İçin "Tercihli Yol" Projesinin Hayata Geçirileceğini Açıkladı
Ankara, son günlerde yaşanan su kesintileri ve oluşan yoğun trafik ile sık sık gündeme geliyordu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, trafik sorununa çözüm olması için eskiden olduğu gibi “tercihli yol” projesini hayata geçireceklerini açıkladı. Başkan Yavaş ayrıca tercihli yol kararını referandumla Ankara halkına soracaklarını da belirtti.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da trafik sorununa çözüm olması için tercihli yol projesi geliştirdiklerini açıkladı.
Mansur Yavaş, Ankara taksicilerine de teşekkür etti.
