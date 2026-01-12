onedio
Mansur Yavaş Ankara İçin "Tercihli Yol" Projesinin Hayata Geçirileceğini Açıkladı

Mansur Yavaş Ankara İçin "Tercihli Yol" Projesinin Hayata Geçirileceğini Açıkladı

Ankara
İsmail Kahraman
12.01.2026 - 18:57
12.01.2026 - 18:57

Ankara, son günlerde yaşanan su kesintileri ve oluşan yoğun trafik ile sık sık gündeme geliyordu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, trafik sorununa çözüm olması için eskiden olduğu gibi “tercihli yol” projesini hayata geçireceklerini açıkladı. Başkan Yavaş ayrıca tercihli yol kararını referandumla Ankara halkına soracaklarını da belirtti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da trafik sorununa çözüm olması için tercihli yol projesi geliştirdiklerini açıkladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da trafik sorununa çözüm olması için tercihli yol projesi geliştirdiklerini açıkladı.

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nın 23. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Mansur Yavaş, eskiden olduğu gibi sadece belediye otobüsleri, halk otobüsleri, minibüsler ve taksicilerin kullanabileceği yollar olacağını söyledi.

Toplu taşımayı teşvik etmek için tercihli yollar olacağını ifade eden Mansur Yavaş, tercihli yollarda kullanılmak üzere belediye bünyesine elektrikli otobüsler alacaklarını da sözlerine ekledi.

Mansur Yavaş ayrıca tercihli yol kararının referandumla Ankara halkına da sorulacağını belirtti.

Mansur Yavaş, Ankara taksicilerine de teşekkür etti.

Mansur Yavaş, Ankara taksicilerine de teşekkür etti.

'7 bin 701 taksimiz var. Bunların ortalama yılda taşıdığı yolcu sayısını hesap ettik, 60 milyon. 60 milyon yolcu taşıması içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıtası’na sadece 4 bin 839 tane şikâyet gelmiş. Zabıtamız sadece 76 tanesine işlem yapmış. Onun için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Geri kalan esnafla da görüşülerek, karşılıklı anlayış içerisinde şikâyetler çözülmüş durumdadır.'

