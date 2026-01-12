onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
“Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı” Suçlamasıyla Tutuklanan Furkan Bölükbaşı Tahliye Oldu

“Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı” Suçlamasıyla Tutuklanan Furkan Bölükbaşı Tahliye Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.01.2026 - 17:15

Furkan Bölükbaşı, geçtiğimiz kasım ayında sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan Bölükbaşı’nın bugün cezaevinden tahliye edildiği ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Furkan Bölükbaşı, “Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti.” paylaşımı sonrasında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Furkan Bölükbaşı, “Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti.” paylaşımı sonrasında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Tüm detaylar 👇

Furkan Bölükbaşı’nın bugün cezaevinden tahliye edildiği ortaya çıktı.

Furkan Bölükbaşı’nın bugün cezaevinden tahliye edildiği ortaya çıktı.

Pointer isimli X hesabının paylaşımına göre, 11 Kasım’da tutuklanan Furkan Bölükbaşı bugün tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edildi.

Bölükbaşı, “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın