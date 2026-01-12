“Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı” Suçlamasıyla Tutuklanan Furkan Bölükbaşı Tahliye Oldu
Furkan Bölükbaşı, geçtiğimiz kasım ayında sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan Bölükbaşı’nın bugün cezaevinden tahliye edildiği ortaya çıktı.
Furkan Bölükbaşı, “Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti.” paylaşımı sonrasında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
