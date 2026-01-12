Grip Vakalarında Alarm! Hastaneler Doldu Taştı: Uzmanından Kritik Uyarı Geldi

Hasta sayısının hızla arttığını vurgulayan Doğan, “Bir önceki yıl da benzeri tablo ortaya çıktı. Şu an hastalığın zirve dönemindeyiz Acil servislerde, bir önceki döneme göre başvuruların normalin çok üzerine çıktığı, özellikle çocuk hastalıkları polikliniklerinde yoğunlaşma görünmekte. Yataklı servisler bir önceki döneme göre bir yoğunluk artışı yaşamaktadır.

Ciddi immün yetmezliği olan, solunum yetmezliği, KOAH, kalp yetmezliği gibi problemleri olan hastaların üzerine viral enfeksiyonların eklenmesiyle beraber bu tabloları ağırlaştırarak solunum yetmezliğiyle beraber yoğun bakıma yatışlara, hatta kişinin hayatını tehdit eden klinik tablolara sebebiyet verebilmektedir' diye konuştu.

Hastalıktan korunmak için ne yapılmalı?

Vatandaşlara kritik uyarıda bulunan Doğan, hastalıktan nasıl korunması gerektiğini açıkladı:

Semptom olan kişiler maske takmalı, öksürük-hapşırık esnasında kol iç tarafını bir bariyer olarak kullanmaları virüs saçılımını azaltarak çevredeki insanların etkilenmesini azaltacaktır.

Bu bireylerin izole olmalı istirahat kullanmalı.

Hastalık şiddetini azaltması bakımından düzenli uyku, istirahat, uygun beslenme önemli.

Eğer semptomlar ileriyse buna yönelik tedavi almaları, semptomları ilerliyorsa da en yakın sağlık merkezine başvurarak tıbbi yardım almalı.

Grip belirtileri neler?