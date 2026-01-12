onedio
article/comments
article/share
Grip Vakalarında Alarm! Hastaneler Doldu Taştı: Uzmanından Kritik Uyarı Geldi

Dilara Şimşek
12.01.2026 - 16:25

Ülke genelinde grip salgını yaşanıyor. Kentlerde acil servisler ateş, kusma ve ishal vakalarıyla doldu taştı. Uzmanlar artan vakalara karşı önemli uyarılarda bulundu. İlaçların etki etmediği salgın çocukları daha fazla etkiliyor. Doç. Dr. Mustafa Doğan, vakaların gözle görülür şekilde yoğunlaştığını belirtirken 'Hastalığın zirve dönemindeyiz' dedi.

Grip vakaları arttı. Geçmeyen semptomlar nedeniyle hastanelerin acil servisleri doldu taştı.

Aralık ayından bu yana hastanelerin acilleri grip salgınıyla doldu. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, nezle, grip gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarından dolayı hastane başvurularının arttığını belirtti. Doğan, özellikle çocuk yaş grubundan başlayarak vakalardaki yoğunluğun gözle görülür hale geldiğini belirtti.

Grip vakaları neden arttı?

Doç. Dr. Mustafa Doğan, vakalarda neden artış yaşandığını şu sözlerle açıkladı:

“Uzunca bir süre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Fakat aralık ayının sonuyla beraber hava sıcaklıklarında ani düşüşler, üst solunum yolları enfeksiyonları sıklığında bir artışa sebebiyet verdi. Özellikle çocuk yaş grubunda başlayan yoğunluk artışı ilerleyen dönemde yetişkin yaş grubundaki hasta sayısının artışıyla beraber gözle görülür, dikkat çeker ölçüde bir yoğunluk artışına sebebiyet verdi.”

“Hastalığın zirve dönemindeyiz.”

Hasta sayısının hızla arttığını vurgulayan Doğan, “Bir önceki yıl da benzeri tablo ortaya çıktı. Şu an hastalığın zirve dönemindeyiz Acil servislerde, bir önceki döneme göre başvuruların normalin çok üzerine çıktığı, özellikle çocuk hastalıkları polikliniklerinde yoğunlaşma görünmekte. Yataklı servisler bir önceki döneme göre bir yoğunluk artışı yaşamaktadır. 

Ciddi immün yetmezliği olan, solunum yetmezliği, KOAH, kalp yetmezliği gibi problemleri olan hastaların üzerine viral enfeksiyonların eklenmesiyle beraber bu tabloları ağırlaştırarak solunum yetmezliğiyle beraber yoğun bakıma yatışlara, hatta kişinin hayatını tehdit eden klinik tablolara sebebiyet verebilmektedir' diye konuştu.

Hastalıktan korunmak için ne yapılmalı?

Vatandaşlara kritik uyarıda bulunan Doğan, hastalıktan nasıl korunması gerektiğini açıkladı:

  • Semptom olan kişiler maske takmalı, öksürük-hapşırık esnasında kol iç tarafını bir bariyer olarak kullanmaları virüs saçılımını azaltarak çevredeki insanların etkilenmesini azaltacaktır.

  • Bu bireylerin izole olmalı istirahat kullanmalı.

  • Hastalık şiddetini azaltması bakımından düzenli uyku, istirahat, uygun beslenme önemli.

  • Eğer semptomlar ileriyse buna yönelik tedavi almaları, semptomları ilerliyorsa da en yakın sağlık merkezine başvurarak tıbbi yardım almalı.

Grip belirtileri neler?

  • Hafif veya yüksek ateş 

  • Üşüme ve titreme

  • Öksürük

  • Boğaz ağrısı

  • Vücut, kas ve eklem ağrıları

  • Yorgunluk ve bitkinlik

  • Burun akıntısı ya da tıkanıklığı

  • Hapşırma

  • Göğüste rahatsızlık ve baskı

  • Baş ağrısı

  • Nefes darlığı

  • İştahta azalma

  • Mide bulantısı ve kusma

Salgından nasibini alan vatandaşlar soluğu X'te aldı. O yorumlardan bazıları şöyle oldu👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

