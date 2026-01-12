Grip Vakalarında Alarm! Hastaneler Doldu Taştı: Uzmanından Kritik Uyarı Geldi
Ülke genelinde grip salgını yaşanıyor. Kentlerde acil servisler ateş, kusma ve ishal vakalarıyla doldu taştı. Uzmanlar artan vakalara karşı önemli uyarılarda bulundu. İlaçların etki etmediği salgın çocukları daha fazla etkiliyor. Doç. Dr. Mustafa Doğan, vakaların gözle görülür şekilde yoğunlaştığını belirtirken 'Hastalığın zirve dönemindeyiz' dedi.
Grip vakaları arttı. Geçmeyen semptomlar nedeniyle hastanelerin acil servisleri doldu taştı.
Grip vakaları neden arttı?
“Hastalığın zirve dönemindeyiz.”
Salgından nasibini alan vatandaşlar soluğu X'te aldı. O yorumlardan bazıları şöyle oldu👇🏻
