En Düşük Emekli Maaşının Yükseltileceği Tarih Belli Oldu

En Düşük Emekli Maaşının Yükseltileceği Tarih Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.01.2026 - 14:03

En düşük emekli maaşının yükseltileceği tarih belli oldu. 6 ayık enflasyon farkı verilerine göre 2026 en düşük emekli maaşı 18 bin 993 lira oldu. Ancak hükümet bu maaşı 20 bin TL'ye yükseltmek için adım attı. En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi için yasa teklifi sunuldu. En düşük emekli maaşı için kritik tarih belli oldu.

En düşük emekli maaşının yükseltileceği tarih belli oldu.

2025 yılında 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığının 2026'da ne kadar olduğu merak ediliyor. Son 6 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşı 18 bin 993 TL oldu. Hükümet, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesi için yasa teklifi sundu. 

En düşük emekli aylığı için ise kritik tarih belli oldu. 20 bin liraya yükselten düzenleme teklifi 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

4 milyonu aşkın vatandaş en düşük emekli maaşını alıyor.

En düşük emekli aylığını 4 milyon 917 bin vatandaş alıyor. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılması halinde 2026 için bütçeye 110,2 milyar lira maliyet oluşacağı tahmin ediliyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
