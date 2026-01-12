En düşük emekli maaşının yükseltileceği tarih belli oldu.

2025 yılında 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığının 2026'da ne kadar olduğu merak ediliyor. Son 6 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşı 18 bin 993 TL oldu. Hükümet, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesi için yasa teklifi sundu.

En düşük emekli aylığı için ise kritik tarih belli oldu. 20 bin liraya yükselten düzenleme teklifi 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.