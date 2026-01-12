En Düşük Emekli Maaşının Yükseltileceği Tarih Belli Oldu
En düşük emekli maaşının yükseltileceği tarih belli oldu. 6 ayık enflasyon farkı verilerine göre 2026 en düşük emekli maaşı 18 bin 993 lira oldu. Ancak hükümet bu maaşı 20 bin TL'ye yükseltmek için adım attı. En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi için yasa teklifi sunuldu. En düşük emekli maaşı için kritik tarih belli oldu.
4 milyonu aşkın vatandaş en düşük emekli maaşını alıyor.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
