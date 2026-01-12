onedio
Uzman İsim Tarih Verdi: Kredi Muslukları Açılacak, Bankalar Müşteriyi Telefon Yağmuruna Tutacak

Uzman İsim Tarih Verdi: Kredi Muslukları Açılacak, Bankalar Müşteriyi Telefon Yağmuruna Tutacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.01.2026 - 12:10

Altın ve gümüş yeni rekorlarını kırdı. 12 Ocak 2026 Pazartesi gününe her iki değerli metal de yükselişle başladı. Altında yukarı yönlü seyrin devam etmesi beklenirken Finans Analisti İslam Memiş, ev ve araba almayı planlayanlara kritik uyarılarda bulundu. Memiş, kredi musluklarının yeniden açılabileceğini ve bankalardan müşterilere telefon yağabileceğine dikkat çekti. Finans uzmanı, Şubat ayına işaret etti.

Ev ve araba alacaklar dikkat! Şubat ayında finansal dengeler değişecek.

Ev ve araba alacaklar dikkat! Şubat ayında finansal dengeler değişecek.

Finans Analisti İslam Memiş’ten bu kez ev ve araba alacak vatandaşlara uyarı geldi. Enflasyondaki düşüşe dikkat çeken Memiş, Hazine’nin geri çekilmesiyle krediye erişimin kolaylaşacağını dile getirdi. Otomobil ve ev almak isteyenler için fırsat döneminin başlayacağını kaydeden Memiş, Şubat ayına dikkat çekti. 

Enflasyondaki geriliminin kredileri etkileyeceğini kaydeden Memiş, kredi musluklarının yılın ikinci yarısından itibaren artacağını vurguladı. 

İslam Memiş, '2026 yılında ev alacaklar, araba alacaklar, nakit ihtiyacı olanlar altın, gümüş, döviz, borsa tarafında yaşanan yükselişleri fırsat olarak değerlendirebiliriz ve gerçek varlıklara yönelebilirsiniz' dedi.

Uzman isim tarih verdi: Kredi muslukları açılacak, bankalar müşteriyi telefon yağmuruna tutacak!

Uzman isim tarih verdi: Kredi muslukları açılacak, bankalar müşteriyi telefon yağmuruna tutacak!

İslam Memiş, bankaların Şubat itibarıyla müşterileri aramaya başlayacağına dikkat çekti. 'Yapılan tekliflere karşı hazırlık olun' diyen Memiş, şu ifadeleri kullandı:

'Şimdi artık Şubat ayı itibarıyla bankaların müşterilerini sıklıkla arayacağına ve kredi kullandıracağına şahitlik edeceksiniz. Bundan sonra bugüne kadar müşteriler bankaları kovalıyordu. Artık devir değişti. Bu yıl itibarıyla bankaların müşterileri kovalayacağı bir süreç var karşımızda. O yüzden bankalardan gelecek telefonlara karşı, tekliflere karşı hazırlıklı olun. Hazine kendini geriye çekti. Artık bankayla müşteri baş başa kalacak. O istedikleri kredileri, destekleri veya projeleri rahatlıkla nakide ulaşabilecekler.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
