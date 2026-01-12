Uzman İsim Tarih Verdi: Kredi Muslukları Açılacak, Bankalar Müşteriyi Telefon Yağmuruna Tutacak
Altın ve gümüş yeni rekorlarını kırdı. 12 Ocak 2026 Pazartesi gününe her iki değerli metal de yükselişle başladı. Altında yukarı yönlü seyrin devam etmesi beklenirken Finans Analisti İslam Memiş, ev ve araba almayı planlayanlara kritik uyarılarda bulundu. Memiş, kredi musluklarının yeniden açılabileceğini ve bankalardan müşterilere telefon yağabileceğine dikkat çekti. Finans uzmanı, Şubat ayına işaret etti.
Ev ve araba alacaklar dikkat! Şubat ayında finansal dengeler değişecek.
Uzman isim tarih verdi: Kredi muslukları açılacak, bankalar müşteriyi telefon yağmuruna tutacak!
