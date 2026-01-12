Uzman İsim Tarih Verdi: Kredi Muslukları Açılacak, Bankalar Müşteriyi Telefon Yağmuruna Tutacak

İslam Memiş, bankaların Şubat itibarıyla müşterileri aramaya başlayacağına dikkat çekti. 'Yapılan tekliflere karşı hazırlık olun' diyen Memiş, şu ifadeleri kullandı:

'Şimdi artık Şubat ayı itibarıyla bankaların müşterilerini sıklıkla arayacağına ve kredi kullandıracağına şahitlik edeceksiniz. Bundan sonra bugüne kadar müşteriler bankaları kovalıyordu. Artık devir değişti. Bu yıl itibarıyla bankaların müşterileri kovalayacağı bir süreç var karşımızda. O yüzden bankalardan gelecek telefonlara karşı, tekliflere karşı hazırlıklı olun. Hazine kendini geriye çekti. Artık bankayla müşteri baş başa kalacak. O istedikleri kredileri, destekleri veya projeleri rahatlıkla nakide ulaşabilecekler.'