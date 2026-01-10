İslam Memiş Altının 6 Bin Liradan Düşeceği Tarihi Açıkladı

Altın fiyatlarına dair tahminde bulunan İslam Memiş, yılı haziran öncesi ve haziran sonrası diye ikiye ayırdıklarını dile getirdi. 'Altın puslu havaları seviyor' diyen İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

'Altında 6.250 TL-6.400 TL aralığını alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz. Altın puslu havaları seviyor. Vatandaşlarımızın yapması gereken en mantıklı olay orta ve uzun vadeye odaklanmak.

Altında yılı ikiye ayırdık. Hazirandan sonra yılın ikinci yarısı. Yılın ilk yarısına kadar yükseliş beklentimiz devam ediyor. Ons altın tarafında 4800-4880 dolar; gram altında 8 bin TL hedef konumunda. Yılın ikinci yarısında ise özellikle ev, araba alacaklar, nakite ihtiyacı olanlar bu yılın ilk yarısındaki yükselişleri değerlendirmesi lazım.'