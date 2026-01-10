İslam Memiş Altının 6 Bin Liradan Düşeceği Tarihi Açıkladı
Altın fiyatları belli oldu. Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen altında 10 Ocak Cumartesi günü yükseliş meydana geldi. 'Altın ne kadar oldu?' sorusu günü gününe araştırılırken 'Altın düşecek mi, yükselecek mi?' sorusu ise merakları giderek artırdı. Altında son durum merak edilirken Finans Analisti İslam Memiş'ten altın açıklaması geldi. CNN Türk'e açıklamalarda bulunan İslam Memiş, altının 6 bin liradan düşeceği tarihi açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın fiyatları: Altın ne kadar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın düşecek mi? İslam Memiş altının 6 bin liradan düşeceği tarihi açıkladı.
İslam Memiş: "Altında yılı ikiye ayırdık. Haziran ve haziran sonrası..."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın