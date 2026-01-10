onedio
İslam Memiş Altının 6 Bin Liradan Düşeceği Tarihi Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.01.2026 - 10:07

Altın fiyatları belli oldu. Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen altında 10 Ocak Cumartesi günü yükseliş meydana geldi. 'Altın ne kadar oldu?' sorusu günü gününe araştırılırken 'Altın düşecek mi, yükselecek mi?' sorusu ise merakları giderek artırdı. Altında son durum merak edilirken Finans Analisti İslam Memiş'ten altın açıklaması geldi. CNN Türk'e açıklamalarda bulunan İslam Memiş, altının 6 bin liradan düşeceği tarihi açıkladı.

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları merak edildi. 10 Ocak Cumartesi 2026 altın fiyatları belli oldu. Altın ne kadar? İşte altında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6.250 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 10.345 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 20.691 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 41.254 TL

Altın düşecek mi? İslam Memiş altının 6 bin liradan düşeceği tarihi açıkladı.

İslam Memiş 'Altın düşecek mi?' sorusuna yanıt verdi. 'Altın 6 bin liradan düşer mi?' sorusunu yanıtlayan Memiş, 'Şu andaki ekonomik koşullar ve beklentilere baktığımızda zor ama imkansız değil' dedi.

Rusya-Ukrayna savaşına dikkat çeken Memiş, barış haberi geldiği zaman altında düşüş olacağını belirtti. 'Olası Rusya-Ukrayna barış haberi gelirse evet, altın düşebilir. Ancak bugünkü koşullara baktığımızda zor' diyen Memiş, 'Bu barış haberi ne zaman gelir? Yılın ilk çeyreğinde Rusya-Ukrayna tarafından bir barış haberi bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

İslam Memiş: "Altında yılı ikiye ayırdık. Haziran ve haziran sonrası..."

Altın fiyatlarına dair tahminde bulunan İslam Memiş, yılı haziran öncesi ve haziran sonrası diye ikiye ayırdıklarını dile getirdi. 'Altın puslu havaları seviyor' diyen İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

'Altında 6.250 TL-6.400 TL aralığını alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz. Altın puslu havaları seviyor. Vatandaşlarımızın yapması gereken en mantıklı olay orta ve uzun vadeye odaklanmak.

Altında yılı ikiye ayırdık. Hazirandan sonra yılın ikinci yarısı. Yılın ilk yarısına kadar yükseliş beklentimiz devam ediyor. Ons altın tarafında 4800-4880 dolar; gram altında 8 bin TL hedef konumunda. Yılın ikinci yarısında ise özellikle ev, araba alacaklar, nakite ihtiyacı olanlar bu yılın ilk yarısındaki yükselişleri değerlendirmesi lazım.'

