Ünlü Oyuncu Can Yaman Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
10.01.2026 - 08:13

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturcu soruşturması kapsamında gece mekanlarına eş zamanlı baskın düzenlendi. Gazeteci Burak Doğan'ın paylaşımına göre operasyon sırasında ünlü oyuncu Can Yaman gözaltına alındı.

Can Yaman gözaltına alındı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Bebek Otel ve Klein Phönix başta olmak üzere 9 mekana gece saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı.

Gazeteci Burak Doğan, X hesabından yaptığı paylaşımda 'Emniyetin yaptığı gece mekanlarına yönelik aramalar esnasında Can Yaman gözaltına alındı' dedi.

Öte yandan Selen Görgüzel, Selen Görgüzel,Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve Ceren Alper gözaltına alınmıştı.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
