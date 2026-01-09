onedio
İnsanların Birbirine En Çok ve En Az Güvendiği Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

İnsanların Birbirine En Çok ve En Az Güvendiği Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.01.2026 - 23:52

ABD merkezli bir düşünce kuruluşu olan Pew Research Center’ın ülkelere dair gerçekleştirdiği ‘güven araştırması’ X’te yeniden gündem oldu. İnsanların birbirine en çok güvendiği ve az güvendiği ülkeler belli oldu. Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekerken insana olan güvenin en yüksek olduğu ülke yüzde 83 oranla İsveç oldu.

Listenin birinci sırasında İsveç yer aldı.

Listenin birinci sırasında İsveç yer aldı.

Pew Research Center’ın yayımladığı son araştırma, ekonomik refah ile toplumsal bağlar arasındaki sarsıcı ilişkiyi gözler önüne serdi. “İnsanlara güvenebilir misiniz?” sorusunun yöneltildiği araştırmanın sonucu 'Sosyal güven zengin ülkelerde daha yüksek, orta gelirli ülkelerde daha düşüktür” başlığıyla yayımlandı. Listenin ilk sıralarını ekonomik refah düzeyi yüksek ülkeler oluşturdu. İnsanların birbirine en çok güvendiği ülke İsveç oldu. İsveç'i Hollanda ve Kanada takip etti.

'İnsanlara güvenilir' diyen ülkeler şöyle:

Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye kaçıncı sırada?

Verilere göre Türkiye, toplumsal güvenin en düşük olduğu ülke olarak görünüyor. Türkiye’de “İnsanlara güvenilir” diyenlerin oranı yüzde 14 oldu. “Güvenilmez” diyenlerin yüzde 84’ü olarak kayıtlara geçti. 

Pew Research Center’ araştırmanın sonucuna dair ise 'Araştırmaya dahil edilen yüksek gelirli ülkelerde güven, orta gelirli ülkelere göre daha yüksek olma eğilimindedir' açıklamasını yaptı

X'te gündem olan araştırmaya gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:

X'te gündem olan araştırmaya gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:
'Ben dünyayı gezmiş bir kozmopolit değilim, ama Bodrum'da Türklerin ne kadar güvenilir olduklarından etkilendim: kibarca araba kullanıyorlardı ve satıcılar hediyelik eşyalarını gece boyunca kaldırımda bırakıyorlardı.'

'Türkler bu ankete güvenmeyecek.'

'Türkçede 'Babana bile güvenme' atasözünün iyi bir sebebi var.'

'Uluslararası alanda çalışan herkes bunu ve sonuçlarını anlamalıdır.'

'Davranışsal beklentiler büyük önem taşır.

Güven eksikliği, ekonominiz üzerinde devasa, görünmez bir vergi gibidir; insanların güven duyabilmesi için kötü davranışları agresif bir şekilde bastırmak ulus devletlerin çıkarınadır.'

Dilara Şimşek
Yorum Yazın