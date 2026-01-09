İnsanların Birbirine En Çok ve En Az Güvendiği Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Verilere göre Türkiye, toplumsal güvenin en düşük olduğu ülke olarak görünüyor. Türkiye’de “İnsanlara güvenilir” diyenlerin oranı yüzde 14 oldu. “Güvenilmez” diyenlerin yüzde 84’ü olarak kayıtlara geçti.

Endonezya yüzde 47

Hindistan yüzde 60

Nijerya yüzde 68

Arjantin yüzde 71

Güney Afrika yüzde 72

Brezilya yüzde 77

Kenya yüzde 80

Meksika yüzde 82

Türkiye yüzde 84

Pew Research Center’ araştırmanın sonucuna dair ise 'Araştırmaya dahil edilen yüksek gelirli ülkelerde güven, orta gelirli ülkelere göre daha yüksek olma eğilimindedir' açıklamasını yaptı