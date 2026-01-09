onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Uçakta Korku Dolu Anlar! İstanbul-Kayseri Uçağı Havada Fırtınaya Yakalandı

Uçakta Korku Dolu Anlar! İstanbul-Kayseri Uçağı Havada Fırtınaya Yakalandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.01.2026 - 22:07

İçerik Devam Ediyor

Şiddetli lodos ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul-Kayseri uçağı iniş yapacağı sırada havada kuvvetli fırtınaya yakalandı. Uçakta panik yaşanırken yolcuların çığlıkları cep telefonu kamerasına yansıdı. KayseRadar'da yer alan habere göre 1 kişi yaralandı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul-Kayseri uçağı geçen günlerde fırtınaya yakalandı.

İstanbul-Kayseri uçağı geçen günlerde fırtınaya yakalandı.

İstanbulKayseri seferini yapan uçak olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri Havalimanı’na iniş yapamadı. Çukurova Havalimanı’na zorunlu iniş yapan uçağın havada fırtınaya yakalandığı anlar ortaya çıktı. Videoda yolcuların büyük panik yaşadığı ve çığlık attığı duyuldu. Öte yandan 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın