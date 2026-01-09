En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu: Emeklilerin Alacağı Yeni Maaşlar Ortaya Çıktı

2026 zammıyla birlikte en düşük emekli maaşı 18 bin 993 lira oldu. Hükümet en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi için TBMM'ye kanun teklifi sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

'En düşük emekli aylığının 20.000 liraya yükseltilmesi ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

Ülkemizin kıymetli emektarları için atılan bu kıymetli adım dolayısıyla Gazi Meclisimize teşekkür ediyorum.

Değerli emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize en iyi hizmetleri sunabilmek için Sosyal Güvenlik bütçemizi daha da geliştirmek ve güçlendirmek adına yoğun şekilde çalışıyoruz.

Önümüzdeki süreçte her bir vatandaşımızın refahını korumayı ve sosyal haklarını genişletmeyi sürdüreceğiz.

Başımızın tacı emeklilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.'