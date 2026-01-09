onedio
En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu: Emeklilerin Alacağı Yeni Maaşlar Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.01.2026 - 21:06

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2026 zam oranı Aralık ayı enflasyon farkına göre yüzde 12.19 oldu. Bu veriler ışığında 2026 en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL olarak kayıtlara geçti. Ancak hükümet, en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için yeni bir hamlede bulundu. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesi ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Peki, son zamlarla birlikte emekli maaşları ne kadar oldu? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında yeni zamlı tabloyu açıkladı. 

En düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltilecek.

2026 zammıyla birlikte en düşük emekli maaşı 18 bin 993 lira oldu. Hükümet en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi için TBMM'ye kanun teklifi sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

'En düşük emekli aylığının 20.000 liraya yükseltilmesi ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

Ülkemizin kıymetli emektarları için atılan bu kıymetli adım dolayısıyla Gazi Meclisimize teşekkür ediyorum.

Değerli emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize en iyi hizmetleri sunabilmek için Sosyal Güvenlik bütçemizi daha da geliştirmek ve güçlendirmek adına yoğun şekilde çalışıyoruz.

Önümüzdeki süreçte her bir vatandaşımızın refahını korumayı ve sosyal haklarını genişletmeyi sürdüreceğiz.

Başımızın tacı emeklilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.'

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesiyle yeni zamlı tabloyu paylaştı.

Erdursun, YouTube hesabından paylaştığı videoda kök aylığı 10 bin-17 bin 827 TL olan kişilerin aylık maaşının 20 bin TL olacağını belirtti. 'Burada bir haksızlık ve adaletsizlik var' diyen Erdursun, bu sözünün gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

'Şimdi kök aylığı 10 bin-17 bin 827 TL olan kişilerin aylık maaşı 20 bin TL olacak. 

16 bin 881 lira emekli maaşı mı olur? Tabii ki daha yüksek olmalı. Fakat o kişilerin aylıklarına artış yaparken yüksek primle çalışmış, uzun süre çalışmış, daha çok günü olan kişilere haksızlık yapılmaması gerekiyor. Burada yine bir haksızlık yapıldı. 4 milyon kişinin aylığı en düşük tamamlanan aylıktı. Yani 16 bin 881 liraya tamamlanıyordu. Şimdi bu sayı 4 milyon 917 bine çıktı. Yani 1 milyon kişiyi daha en altta aylık alanlar kategorisine soktuk.

Siz çalışırken yatırdığınız primler sizin emekli aylığınızı olumlu etkilemiyorsa, aynı emekli aylığı alacaksa öylece aynı primler yatırsınlar. Niye asgari ücretin 2.5 katıyla çalışan kişi daha fazla prim ödüyor? Sonuçta aynı emekli aylığını alıyor.'

Emekli maaşı ne kadar oldu? Emeklilerin alacağı yeni maaşlar ortaya çıktı.

•Kök Aylık (TL): 10.000 TL

31.12.2025’e Kadar Ödenen (TL): 16.881 TL

Yeni Maaş: 20.000 TL

•Kök Aylık (TL): 11.000 TL

31.12.2025’e Kadar Ödenen (TL): 16.881 TL

Yeni Maaş: 20.000 TL

•Kök Aylık (TL): 12.000 TL

31.12.2025’e Kadar Ödenen (TL): 16.881 TL

Yeni Maaş: 20.000 TL

Kök Aylık (TL): 13.000 TL

31.12.2025’e Kadar Ödenen (TL): 16.881 TL

Yeni Maaş: 20.000 TL

•Kök Aylık (TL): 14.000 TL

31.12.2025’e Kadar Ödenen (TL): 16.881 TL

Yeni Maaş: 20.000 TL

•Kök Aylık (TL): 15.000 TL

31.12.2025’e Kadar Ödenen (TL): 16.881 TL

Yeni Maaş: 20.000 TL

•Kök Aylık (TL): 16.000 TL

31.12.2025’e Kadar Ödenen (TL): 16.881 TL

Yeni Maaş: 20.000 TL

•Kök Aylık (TL): 17.000 TL

31.12.2025’e Kadar Ödenen (TL): 17.000 TL

Yeni Maaş: 20.000 TL

•Kök Aylık (TL): 17.500 TL

31.12.2025’e Kadar Ödenen (TL): 17.500 TL

Yeni Maaş: 20.000 TL

•Kök Aylık (TL): 17.800 TL

31.12.2025’e Kadar Ödenen (TL): 17.800 TL

Yeni Maaş: 20.000 TL

•Kök Aylık (TL): 17.827 TL

31.12.2025’e Kadar Ödenen (TL): 17.827 TL

Yeni Maaş: 20.000 TL

•Kök Aylık (TL): 18.000 TL

31.12.2025’e Kadar Ödenen (TL): 18.000 TL

Yeni Maaş: 20.194 TL

•Kök Aylık (TL): 20.000 TL

31.12.2025’e Kadar Ödenen (TL): 20.000 TL

Yeni Maaş: 22.438 TL

•Kök Aylık (TL): 25.000 TL

31.12.2025’e Kadar Ödenen (TL): 25.000 TL

Yeni Maaş: 28.047 TL

•Kök Aylık (TL): 30.000 TL

31.12.2025’e Kadar Ödenen (TL): 30.000 TL

Yeni Maaş: 33.657 TL

Buradan izleyebilirsiniz:

