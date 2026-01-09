En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu: Emeklilerin Alacağı Yeni Maaşlar Ortaya Çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2026 zam oranı Aralık ayı enflasyon farkına göre yüzde 12.19 oldu. Bu veriler ışığında 2026 en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL olarak kayıtlara geçti. Ancak hükümet, en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için yeni bir hamlede bulundu. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesi ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Peki, son zamlarla birlikte emekli maaşları ne kadar oldu? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında yeni zamlı tabloyu açıkladı.
En düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltilecek.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesiyle yeni zamlı tabloyu paylaştı.
Emekli maaşı ne kadar oldu? Emeklilerin alacağı yeni maaşlar ortaya çıktı.
