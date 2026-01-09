Yeni Çalışma Modeli Belli Oldu! Uzaktan ve Yarı Zamanlı Çalışma Geliyor
Gençler, kadınlar ve engelli vatandaşlara yönelik yeni çalışma modeli geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uzaktan ve yarı zamanlı çalışma modelinde sona gelindiğini açıkladı. Yeni çalışma modeliyle ilgili hazırlanan taslak ilk olarak yetkililerin görüşüne sunulacak. Işıkhan’ın açıklamasına göre geri bildirimlerin ardından model, Meclis gündemine alınacak.
Uzaktan ve yarı zamanlı çalışma modelinin detayları belli oldu.
Uzaktan ve yarı zamanlı çalışma olacak mı? Yakın zamanda Meclis'e geliyor!
