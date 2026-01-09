Yeni Çalışma Modeli Belli Oldu! Uzaktan ve Yarı Zamanlı Çalışma Geliyor

Bakan Vedat Işıkhan, yeni çalışma modeliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni çalışma modellerinin ele alınması gerektiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, uzaktan çalışma sisteminin önünde herhangi bir yasal engel bulunmadığını hatırlattı. Bakan Işıkhan, yeni nesil düzenlemelerle birlikte istihdamın daha esnek hale geleceğini söyledi.

Kadınlar ve engelli bireyler için gündeme getirilen uzaktan çalışma ve yarı zamanlı çalışma modelinde sona gelindiğini belirten Işıkhan, “Hatırlarsanız Covid-19 pandemisi döneminde birçok personelimiz uzaktan çalıştı, öyle bir altyapımız var” dedi.

Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti: 'Ofisten çalışıyor, bunun yanında platform çalışanları var, motor kuryeler var. Bizim için en önemli şey, bu çalışanlarımızın sosyal güvencesini, haklarını korumak zorundayız. Yeni çıkan meslekler, yeni oluşumlar var. Hak kaybını önlemek zorundayız.'