Yeni Çalışma Modeli Belli Oldu! Uzaktan ve Yarı Zamanlı Çalışma Geliyor

Yeni Çalışma Modeli Belli Oldu! Uzaktan ve Yarı Zamanlı Çalışma Geliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.01.2026 - 18:51

Gençler, kadınlar ve engelli vatandaşlara yönelik yeni çalışma modeli geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uzaktan ve yarı zamanlı çalışma modelinde sona gelindiğini açıkladı. Yeni çalışma modeliyle ilgili hazırlanan taslak ilk olarak yetkililerin görüşüne sunulacak. Işıkhan’ın açıklamasına göre geri bildirimlerin ardından model, Meclis gündemine alınacak.

Uzaktan ve yarı zamanlı çalışma modelinin detayları belli oldu.

Uzaktan ve yarı zamanlı çalışma modelinin detayları belli oldu.

Bakan Vedat Işıkhan, yeni çalışma modeliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni çalışma modellerinin ele alınması gerektiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, uzaktan çalışma sisteminin önünde herhangi bir yasal engel bulunmadığını hatırlattı. Bakan Işıkhan, yeni nesil düzenlemelerle birlikte istihdamın daha esnek hale geleceğini söyledi. 

Kadınlar ve engelli bireyler için gündeme getirilen uzaktan çalışma ve yarı zamanlı çalışma modelinde sona gelindiğini belirten Işıkhan, “Hatırlarsanız Covid-19 pandemisi döneminde birçok personelimiz uzaktan çalıştı, öyle bir altyapımız var” dedi.

Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti: 'Ofisten çalışıyor, bunun yanında platform çalışanları var, motor kuryeler var. Bizim için en önemli şey, bu çalışanlarımızın sosyal güvencesini, haklarını korumak zorundayız. Yeni çıkan meslekler, yeni oluşumlar var. Hak kaybını önlemek zorundayız.'

Uzaktan ve yarı zamanlı çalışma olacak mı? Yakın zamanda Meclis'e geliyor!

Uzaktan ve yarı zamanlı çalışma olacak mı? Yakın zamanda Meclis'e geliyor!

Bakan Vedat Işıkhan, yeni çalışma modelinin Meclis'e geleceğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

'Atıl iş gücünde bulunan gençler, kadınlar, engellilerin part-time çalışabilecekleri bir modeli hazırladık. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak tüm yasal prosedürleri de hazırlayarak dış paydaş dediğimiz meslek örgütlerimize, sendikalarımıza ve diğer paydaşlarımıza sunduk. Buradan bir geri dönüş bekliyoruz. Geri dönüş gelir gelmez yakın zamanda Meclis'imize sunacağız.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
