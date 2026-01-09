onedio
Sözcü TV Canlı Yayınında Skandal: Yanlışlıkla “Sadettin Saran Gözaltına Alındı” Son Dakikasını Paylaştılar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.01.2026 - 17:14

Sözcü TV canlı yayınında skandal bir hata meydana geldi. 9 Ocak Cuma günü yayınlanan 'Senem Toluay Ilgaz ile Öncesi Sonrası' programında reji tarafından son dakika haberi olarak 'Sadettin Saran Gözaltına Alındı' yazısı paylaşıldı. Ekrana yansıyan yazı saniyeler içerisinde geri çekildi. Senem Toluay Ilgaz, haberin yanlışlıkla ekrana verildiğini belirterek 'teknik bir arıza' olduğunu açıkladı.

Sözcü TV'de skandal "Sadettin Saran" hatası.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, geçen günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Televizyon kanalları bu gelişmeyi son dakika verirken Sözcü TV'de konuyla ilgil yeni bir skandal hata meydana geldi. 

'Senem Toluay Ilgaz ile Öncesi Sonrası' programında ekrana bir son dakika haberi verildi. Bu son dakikada ise 'Sadettin Saran Gözaltına Alındı' ifadeleri yer aldı. Altyazı saniyeler içerisinde ekrandan çekilirken olayın 'yanlışlıkla' olduğu belirtildi.

Yaşanan skandala dair Senem Toluay Ilgaz’dan açıklama geldi. Toluay Ilgaz, yaşananın 'teknik arıza' olduğunu belirti.

Senem Toluay Ilgaz, yanlışlıkla verilen son dakika haberine dair gelen tepkiler üzerine şu açıklamayı yaptı:

'Haklı olarak elbette 'nereden çıktı, neden bu yazıyı ekrana getirdiniz' diye sorular var. Çok haklısınız. Bir teknik arıza nedeniyle oldu. Kullandığımız otomasyon bazen yeni son dakika vermek isterken eski son dakikalar garip şekilde karşımıza çıkıyor. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Otomasyonda teknik arızadan kaynaklı daha önce verilmiş son dakikayı kendi inisiyatifimiz dışında ekranda görebiliyoruz. Birkaç saniye geçmeden hızlıca düzeltme yapmıştık. Ama gelen tepkiler üzerine bir kez daha hatırlatmak isterim.'

Buradan izleyebilirsiniz:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
