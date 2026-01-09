Sözcü TV Canlı Yayınında Skandal: Yanlışlıkla “Sadettin Saran Gözaltına Alındı” Son Dakikasını Paylaştılar
Sözcü TV canlı yayınında skandal bir hata meydana geldi. 9 Ocak Cuma günü yayınlanan 'Senem Toluay Ilgaz ile Öncesi Sonrası' programında reji tarafından son dakika haberi olarak 'Sadettin Saran Gözaltına Alındı' yazısı paylaşıldı. Ekrana yansıyan yazı saniyeler içerisinde geri çekildi. Senem Toluay Ilgaz, haberin yanlışlıkla ekrana verildiğini belirterek 'teknik bir arıza' olduğunu açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sözcü TV'de skandal "Sadettin Saran" hatası.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşanan skandala dair Senem Toluay Ilgaz’dan açıklama geldi. Toluay Ilgaz, yaşananın 'teknik arıza' olduğunu belirti.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın