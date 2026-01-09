Sözcü TV Canlı Yayınında Skandal: Yanlışlıkla “Sadettin Saran Gözaltına Alındı” Son Dakikasını Paylaştılar

Senem Toluay Ilgaz, yanlışlıkla verilen son dakika haberine dair gelen tepkiler üzerine şu açıklamayı yaptı:

'Haklı olarak elbette 'nereden çıktı, neden bu yazıyı ekrana getirdiniz' diye sorular var. Çok haklısınız. Bir teknik arıza nedeniyle oldu. Kullandığımız otomasyon bazen yeni son dakika vermek isterken eski son dakikalar garip şekilde karşımıza çıkıyor. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Otomasyonda teknik arızadan kaynaklı daha önce verilmiş son dakikayı kendi inisiyatifimiz dışında ekranda görebiliyoruz. Birkaç saniye geçmeden hızlıca düzeltme yapmıştık. Ama gelen tepkiler üzerine bir kez daha hatırlatmak isterim.'