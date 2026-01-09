onedio
Şeyma Subaşı'nın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu

Dilara Şimşek
09.01.2026 - 16:15

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren ünlülerden biri de Şeyma Subaşı olmuştu. Saç, idrar ve kan örneği veren Şeyma Subaşı'nın test sonucu çıktı. Gazeteci Burak Doğan'ın X hesabından yaptığı paylaşıma göre Subaşı'nın yasaklı madde kullandığı tespit edildi.

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu.

Gazeteci Burak Doğan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu test sonucu çıktı.

Subaşı’nın kokain kullandığı tespit edildi.

Ayrıca Kokain ve metabolitleri Benzoilekgonin ile Metilekgonin bulunduğunu ayrıca ilaç etken maddelerinden Ketamin bulunduğu tespit edildi.'

