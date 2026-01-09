Şeyma Subaşı'nın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren ünlülerden biri de Şeyma Subaşı olmuştu. Saç, idrar ve kan örneği veren Şeyma Subaşı'nın test sonucu çıktı. Gazeteci Burak Doğan'ın X hesabından yaptığı paylaşıma göre Subaşı'nın yasaklı madde kullandığı tespit edildi.
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu.
