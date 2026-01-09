Yeniden Gündem Oldu: Halil Ergün Vefat Eden Annesinden Bahsederken Duygusal Anlar Yaşadı

Usta oyuncu Halil Ergün, annesini kaybettikten sonra duygularını ve yaşadıklarını kamuoyuyla birçok kez samimi bir şekilde paylaştı. Çağla ile Yeni Bir Gün programında yaptığı konuşmada, annesini kaybettikten sonra yalnızlık duygusunun çok daha derinleştiğini ve hayatının o noktadan sonra değiştiğini ifade eden ismin o sözleri yeniden gündem oldu. Halil Ergün birçok kullanıcıyı ve Çağla Şıkel'i duygulandırdı.