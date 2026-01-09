Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıkan Aleyna Tilki'nin Avukatından Açıklama
Uyuşturucu soruşturması kapsamında test sonucu “pozitif” çıktığı iddia edilen Aleyna Tilki'nin avukatından açıklama geldi. Ünlü şarkıcının avukatı Adem Uğur Kızıldere, basında yer alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Aleyna Tilki olmuştu.
Konuya ilişkin açıklama, ünlü şarkıcının avukatı Adem Uğur Kızıldere tarafından yazılı olarak yapıldı. Açıklamada, kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği belirtilirken, basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
