Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıkan Aleyna Tilki'nin Avukatından Açıklama

Ecem Dalgıçoğlu
09.01.2026 - 11:36

Uyuşturucu soruşturması kapsamında test sonucu “pozitif” çıktığı iddia edilen Aleyna Tilki'nin avukatından açıklama geldi. Ünlü şarkıcının avukatı Adem Uğur Kızıldere, basında yer alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Aleyna Tilki olmuştu.

18 Aralık günü ifadesinin alınmasının ardından Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği veren Aleyna Tilki işlemlerin tamamlanmasının ardından ise serbest bırakılmıştı. 

Aleyna Tilki ile birlikte gözaltına alınan oyuncu İrem Sak ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic gibi isimlerin test sonuçlarının ise negatif çıktığı öğrenilmişti. Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örnekleri alınan Aleyna Tilki’nin test sonucunun ise “pozitif” çıktığı iddia edildi.

Konuya ilişkin açıklama, ünlü şarkıcının avukatı Adem Uğur Kızıldere tarafından yazılı olarak yapıldı. Açıklamada, kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği belirtilirken, basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Aleyna Tilki'nin avukatı Adem Uğur Kızıldere, pozitif çıkan test sonucunun ardından açıklamada bulundu.

'Müvekkilim Aleyna Tilki hakkında basında çıkan haberlerle ilgili, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapmak gereği doğmuştur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, müvekkilimin kan örneği testinde herhangi bir maddeye rastlanmamıştır. Saç örneğinde tespit edildiği belirtilen madde ise herhangi bir kimyasal madde olmayıp, dumanla ilişkili bir maddedir. Müvekkilimin, yakın zamanda bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunması nedeniyle, kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz.

Bu sebeplerle yasal sürecin sonuçlanmasının beklenmesini ve yapılan haber ya da yorumlarda masumiyet karinesine hassasiyet gösterilmesini önemle rica ederiz.'

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
